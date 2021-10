Formula 1, Mondiale 2022: il calendario con tutte le date dei Gp

Dopo settimane di indiscrezioni, la F1 ha ufficializzato il calendario per la prossima stagione. Quello che inizierà domenica 20 marzo 2022 in Bahrain sarà un campionato da record con ben 23 Gran Premi. Si correrà fino a novembre: l'ultimo appuntamento sarà a Abu Dhabi, domenica 20 novembre 2022.

Le monoposto saranno completamente rivoluzionate in virtù della nuova Formula che vuole aumentare ulteriormente lo spettacolo in pista. La prossima annata è particolarmente attesa dagli appassionati anche perché, dopo le cancellazioni dei due anni di pandemia, ritorneranno i Gran Premi extraeuropei, che fanno parte del fascino esotico della F1 e che le conferiscono lo status di evento globale.

Non può mancare il ritorno del Gran Premio d’Australia, a Melbourne, tradizionale gara inaugurale del campionato, posticipata al 10 aprile, come terzo appuntamento proprio per permettere agli organizzatori di avere più tempo per prepararsi.

Ci sarà l’esordio di Miami, che attende solo l’omologazione della pista, si tornerà finalmente in Canada, a Singapore, a Suzuka.

We've missed them all...



Which returning 2022 race excites you the most?! ??#F1 pic.twitter.com/doLV4oDKqc — Formula 1 (@F1) October 15, 2021

Dal proprio profilo Twitter la Formula 1 ha chiesto quale fosse la gara che tutti non vedevano l'ora di rivedere tra Australia, Canada, Singapore e Giappone. In tantissimi hanno risposto, segno che la battaglia mondiale tra Hamilton e Verstappen ha contribuito ad accrescere anche il numero dei tifosi che guarda già alle prossime stagioni.

Il 2022 sarà un anno molto importante per tutti visto che un cambio regolamentare contribuisce a rimescolare le carte e darà la possibilità di veder emergere nuovi valori. Proprio per questo moltissimi team stanno già lavorando in ottica prossima stagione.

F1 2022: 2 Gp in Italia, Imola e Monza

Tra questi c’è la Ferrari che, anche grazie al nuovo propulsore, nelle ultime gare ha ben figurato soprattutto in termini prestazionali. A Maranello sanno molto bene che il prossimo anno avranno il compito di riportare la Scuderia dove merita, ovvero a lottare per vincere il campionato.

I tifosi del Cavallino, che sono tantissimi in tutto il mondo, potranno contare su due gare in Italia. Nella prossima stagione si correrà a Imola, domenica 24 aprile e a Monza, domenica 11 settembre.

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy aprirà la stagione europea, Monza sarà il penultimo appuntamento europeo prima della trasferta russa di Sochi.

Tornerà poi protagonista l'Est asiatico con la doppietta Singapore-Suzuka e l'America con il Gran Premio degli Usa in Texas, a Austin e il Gran Premio del Messico, a città del Messico.

Il 13 novembre 2022, la penultima gara del campionato, il Gran Premio del Brasile, si correrà a Interlagos. Chi lotterà per il mondiale? Quali saranno i team riferimento in una F1 dove tutto può cambiare velocemente?

Soltanto il campionato di F1 2022 potrà dare queste risposte.

F1 2022, il calendario