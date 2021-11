F1 Messico: i 5 'perchè vedere' il Gp di Città del Messico

Domenica 7 novembre la quintultima prova del Mondiale di F1 si disputerà all’Autódromo Hermanos Rodríguez. Un altro attesissimo appuntamento in questo Mondiale che è destinato a regalare emozioni fino alla bandiera a scacchi dell’ultimo appuntamento a Abu Dhabi.

Qui vediamo cinque motivi per cui il Gran Premio di Città del Messico sarà tutto da seguire.

1) Hamilton riuscirà a arginare Verstappen?

Il sette volte campione del mondo della Mercedes si trova a inseguire il giovane rivale della Red Bull. Dopo la vittoria di Austin Max Verstappen ha 12 lunghezze di vantaggio in campionato. La Mercedes tradizionalmente ha sofferto su un tracciato che richiede alto carico aerodinamico a causa dell’altitudine di città del Messico.

Lewis dovrà inventarsi una magia per riuscire a contrastare Max. Gli appassionati di F1 non vedono l’ora di vedere un altro duello.

2) Ferrari, l’occasione per Leclerc e Sainz

A Maranello sanno che la Rossa di quest’anno ama molto i tracciati ad alto carico aerodinamico. L’altitudine di Città del Messico sembra perfetta per esaltare la macchina del Cavallino. Leclerc e Sainz, che stanno cogliendo risultati in crescendo, sanno che può essere una bella occasione. Il loro primo obiettivo è quello di passare le McLaren nella lotta per il terzo posto nel Mondiale Costruttori. Ma non si tireranno indietro se potesse esserci l’opportunità per portare a casa qualcosa in più.

3) La gara di Sergio Perez

C’è un pilota in griglia per il quale questa gara non può essere come le altre. Sergio Perez è messicano, gli aficionados non vedono l’ora di vederlo in azione e lo sosterranno con la torcida per spingerlo alla vittoria. Un tifo speciale che lo spingerà a dare il massimo. Quello che serve alla Red Bull per attaccare la Mercedes anche nel Mondiale Costruttori.

4) Mercedes, il contributo di Bottas

La Mercedes ha ancora bisogno, per la classifica Costruttori, di poter contare sul contributo del pilota finlandese, che dal prossimo anno correrà in Alfa Romeo.

Riuscirà Bottas a fare bene fin dalle qualifiche del sabato e poi a esprimere il massimo in gara o sprecherà il suo potenziale rimanendo invischiato nelle lotte per le retrovie come troppo spesso è capitato quest’anno?

5) Antonio Giovinazzi, a caccia della conferma

Il numero 99 si trova a correre in un contesto difficile. Non è ancora stato confermato e meriterebbe il rinnovo per quanto fatto vedere in queste annate con l’Alfa.

Il posto di Giovinazzi è insidiato da Guanyu Zhou, Theo Pourchaire e Oscar Piastri e sembrano purtroppo davvero remote le sue chance di riuscire a ottenere la conferma per il Mondiale di F1 2022.

Non aver obbedito agli ordini di scuderia in Turchia potrebbe essergli stato fatale, ma restano ancora alcune chance.

In Messico gli servirebbe una bella prova. Non sarebbe male che anche la fortuna corresse dalla sua parte anche perché l’Italia rischia di restare il prossimo anno senza un pilota in F1.

Sarà una gara tutta da seguire: la pista di Città del Messico emetterà i suoi verdetti.