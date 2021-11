È morto Frank Williams, leggenda della F1

È morto oggi all'età di 79 anni sir Frank Williams, fondatore dell'omonima scuderia britannica e leggenda della Formula 1. Tra il 1980 ed il 1997, la squadra ha vinto 16 titoli mondiali, sette piloti e nove costruttori. A darne notizia è stato la stessa scuderia con un comunicato. " È con grande tristezza che a nome della famiglia Williams confermiamo la morte di Sir Frank Williams fondatore ed ex team principal della Williams Racing, all'età di 79 anni", si legge. Dopo essere stato ricoverato in ospedale venerdì, l'ex pilota è morto serenamente questa mattina circondato dalla sua famiglia. "Sir Frank è stato una leggenda e un'icona del nostro sport" scrive il team in un messaggio postato sui social.

Dopo una breve carriera di pilota e meccanico, nel 1966 Williams fondò la Frank Williams Racing Cars. Tre anni dopo il debutto in F1. Nel 1986 subì la rottura della spina dorsale in un drammatico incidente stradale avvenuto mentre stava raggiungendo l'aeroporto di Nizza, in Francia.