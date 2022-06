Verstappen in pole in Canada davanti a Alonso, Sainz 3°: Leclerc (15°) proverà la grande rimonta

Regala subito spettacolo il Gran Premio del Canada. La pole position, dopo un'appassionante sessione di qualifica su una pista bagnata e ancora più insidiosa, è di Max Verstappen (Red Bull), che avrà una grande occasione per allungare nel Mondiale. Al suo fianco in prima fila torna, dopo 10 anni, Fernando Alonso. Il 40enne della Alpine, apparso ringalluzzito e ringiovanito da questo grande risultato, partirà davanti al connazionale Carlos Sainz (Ferrari).

F1 Canada: Alonso torna in prima fila, Leclerc dal fondo

Alonso è stato il grande protagonista nella conferenza stampa post gara dove ha promesso che attaccherà Verstappen alla prima curva. Intanto si è tolto la soddisfazione di essere davanti a Hamilton (4°). Buona prova per la Haas di Magnussen (5°) e Mick Schumacher (6°). Settima posizione per l'altra Alpine di Ocon e per la Mercedes di Russell. Completano la top-ten Ricciardo e Zhou.

Qualifica da dimenticare per Sergio Perez (Red Bull) che è finito contro le barriere in Q2 e partirà dalla 13esima posizione. Dovrà inventarsi una grande rimonta Charles Leclerc, penalizzato per utilizzo della quarta power unit e della terza centralina. Il pilota monegasco partirà 19esimo e punta a recuperare per portare a casa più punti possibile in quella che si annuncia per lui come una gara in salita. Sarà una gara da non perdere.

F1 Gp Canada: la griglia di partenza

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Fernando Alonso (Alpine)

3) Carlos Sainz (Ferrari)

4) Lewis Hamilton (Mercedes)

5) Kevin Magnussen (Haas)

6) Mick Schumacher (Haas)

7) Esteban Ocon (Alpine)

8) George Russell (Mercedes)

9) Daniel Ricciardo (McLaren)

10) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

11) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

12) Alexander Albon (Williams)

13) Sergio Perez (Red Bull)

14) Lando Norris (McLaren)

15) Pierre Gasly (AlphaTauri)

16) Sebastian Vettel (Aston Martin)

17) Lance Stroll (Aston Martin)

18) Nicholas Latifi (Williams)

19) Charles Leclerc (Ferrari), penalizzato per utilizzo della quarta power unit e della terza centralina

20) Yuki Tsunoda (AlphaTauri), penalizzato per utilizzo della quarta power unit

