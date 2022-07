Leclerc va in testacoda e si ritira, Verstappen vince e mette le mani sul Mondiale

Un urlo di rabbia per sfogare un errore grave che peserà sulle sue ambizioni iridate. Charles Leclerc sfoga così tutta la frustrazione per il testacoda al 17esimo giro, mentre era al comando del Gran Premio di Francia sul tracciato di Le Castellet e stava spingendo al massimo prima della sosta ai box nel tentativo di liberarsi dall'inseguimento del leader del campionato, il campione del mondo Max Verstappen (Red Bull). Il loro duello stava animando la corsa transalpina, la dodicesima prova del campionato del mondo 2022 di F1.

Verstappen, una volta leader del Gran Premio, ha conquistato una vittoria che gli permette di rafforzare la sua leadership iridata. Ora l'olandese della Red Bull guida la classifica con 233 lunghezze, Leclerc ha 170 punti, soltanto 7 più dell'altra Red Bull di Perez, 163 punti. L'altro Ferrarista Sainz ha 144 punti.

La Red Bull consolida la sua posizione di comando anche nella classifica costruttori dove è in prima posizione con 396 punti, contro i 314 della Ferrari e i 270 della Mercedes.

F1 Gp Francia: trionfa Verstappen, l'errore di Leclerc

"Non posso fare questi errori. Non c’entra l’acceleratore. Da inizio anno sono a un livello molto alto, forse il più alto della mia carriera. Ma se faccio questi errori non serve a niente. È inaccettabile. Se a fine anno perdiamo il campionato per 33 punti, quello che ho lasciato a Imola e qua, sapremo dove li abbiamo persi. E sapremo che li ho persi io”, ha detto ai microfoni di Sky Sport un Leclerc come sempre molto lucido con se stesso nell'analizzare quanto questo tipo di errori non siano da commettere in una battaglia iridata contro un avversario del livello di Verstappen.

Può, invece, sorridere dal secondo gradino del podio Lewis Hamilton (Mercedes), autore di una gara intelligente, la 300esima della sua carriera, nella quale è riuscito a sfruttare tutto il potenziale della sua macchina. Per la Mercedes è una domenica decisamente positiva con George Russell che completa il podio in terza posizione.

Chiude quarto Sergio Perez (Red Bull), quinto Carlos Sainz, strepitoso protagonista di una rimonta dalla 19esima posizione che testimonia quanto la Ferrari vada forte. Completano l'elenco dei piloti a punti Fernando Alonso (Alpine), sesto, Lando Norris (McLaren), settimo, Esteban Ocon (Alpine), ottavo, Daniel Ricciardo (McLaren), nono, Lance Stroll (Aston Martin), decimo.

Domenica 31 luglio si corre il Gran Premio d'Ungheria: Charles Leclerc e la Ferrari sono chiamati al riscatto.

F1 Gp Francia: l'ordine d'arrivo

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Lewis Hamilton (Mercedes)

3) George Russell (Mercedes)

4) Sergio Perez (Red Bull)

5) Carlos Sainz (Ferrari)

6) Fernando Alonso (Alpine)

7) Lando Norris (McLaren)

8) Esteban Ocon (Alpine)

9) Daniel Riccardo (McLaren)

10) Lance Stroll (Aston Martin)

F1, la classifica piloti dopo il Gp Francia

Max Verstappen 233

Charles Leclerc 170

Sergio Perez 163

Carlos Sainz 144

George Russell 143

Lewis Hamilton 127

Lando Norris 70

Esteban Ocon 56

Valtteri Bottas 46

Fernando Alonso 37

Kevin Magnussen 22

Daniel Ricciardo 19

Pierre Gasly 16

Sebastian Vettel 15

Mick Schumacher 12

Yuki Tsunoda 11

Guanyu Zhou 5

Lance Stroll 4

Alexander Albon 3

Nicholas Latifi 0

F1, la classifica costruttori dopo il Gp di Francia

Red Bull 396

Ferrari 314

Mercedes 270

Alpine 93

McLaren 89

Alfa Romeo 51

Haas 34

AlphaTauri 27

Aston Martin 19

Williams 3