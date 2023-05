Formula 1, Gp Imola a rischio per allerta meteo in Emilia Romagna

La nuova ondata di forte maltempo che si è abbattuta oggi, martedì 16 maggio, sull'Emilia Romagna, è un rischio per lo svolgimento del Gran Premio di Imola, in programma in questo weekend. L'esondazione del fiume Santerno, ha allagato alcune aree del circuito e il Comune di Imola ha ordinato la chiusura di diverse strade attorno alla pista, di tutte le scuole e degli impianti sportivi.

L'allerta rossa è confermata anche per domani, mercoledì 17 maggio, e i fiumi, in primis il Santerno, il fiume che scorre proprio al fianco del circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola, è sotto osservazione, vista la piena.

Sono allagati anche molti dei parcheggi utilizzati durante i Gran Premi. All'evento di domenica 21 maggio sono attesi più di 160 mila spettatori con 80 milioni di telespettatori e 50 mila turisti. Se le precipitazioni dovessero proseguire potrebbe concretizzarsi il rischio che l'evento venga rimandato o la sua cancellazione. Prevista una tregua delle precipitazioni nella giornata di mercoledì 17 e giovedì 18 maggio e fenomeni temporaleschi durante le prove libere, le qualifiche e la gara.