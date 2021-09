Gp d'Italia, si corre a Monza: quali sono le previsioni meteo per la sprint race e per la gara

Sarà il recente ricordo di Spa o semplice precauzione, ma in F1 conviene sempre dare un’occhiata in anticipo al meteo. Domenica 12 settembre, a Monza, si correrà il Gran Premio d’Italia, la quattordicesima prova del campionato di F1 2021. In testa alla classifica, dopo il Gran Premio d’Olanda, c’è Max Verstappen. Il pilota della Red Bull, che ha vinto la gara di casa, ora è in vantaggio di 3 lunghezze sul suo primo inseguitore, il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton.

C’è grande attesa anche per la Ferrari da cui i tifosi si aspettano uno scatto di orgoglio nella gara di casa. Sabato 11 settembre tornerà anche la sprint-race, dopo il debutto nel Gran Premio d’Inghilterra.

F1, Gp d’Italia: le previsioni meteo

Nella giornata di domani, venerdì 10 settembre, alle ore 14.30 si disputerà la prima sessione di prove libere. Alle ore 18, invece, si correranno le qualifiche che determineranno la griglia di partenza per la gara sprint.

Le nuvole della mattinata lasceranno spazio a un cielo sereno. La probabilità di pioggia è soltanto del 5%, mentre le temperature sono dai 21 ai 27 gradi. La percentuale massima di umidità è del 60%. Per sabato 11 settembre si prevede un cielo parzialmente nuvoloso e temperature del tutto simili a quelle della giornata precedente.

Per domenica, 12 settembre si prevede cielo soleggiato e temperature massime che potrebbero sfiorare i 30°. La perturbazione in arrivo nel Nord Italia, all’inizio della prossima settimana non dovrebbe movimentare il week end sul circuito di Monza.