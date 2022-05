Alonso punge Hamilton prima del Gp di Spagna: “Benvenuto nel mio mondo”

Una lunga carriera in F1, anni di successi, di battaglie, due titoli mondiali, ma anche tanto lavoro e altrettanta pazienza per riuscire a rendere competitive macchine non così performanti.

Fernando Alonso ha 40 anni e il suo esordio in F1 risale al 4 marzo 2001 con la Minardi. Pochi nella storia dell’automobilismo possono vantare l’esperienza e il talento del pilota di Oviedo che in questo weekend si prepara ad affrontare il suo Gp di Casa, il Gp di Spagna al Montmelò.

Alonso su Hamilton: “Questa è la natura dello sport”

In un’intervista concessa alla BBC, Fernando Alonso parla del il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, che sta vivendo una stagione difficile con la Mercedes. Il suo obbiettivo di lottare per l'ottavo mondiale e superare Michael Schumacher dopo 5 gare è stato rimandato a tempi migliori, visto il pesante distacco già accumulato in classifica.

"Questa è la natura dello sport - ha detto Alonso alla BBC -. A volte hai una macchina migliore, a volte non hai una macchina così buona e hai ancora bisogno di combattere e fare qualche progresso. Lewis sta guidando bene come negli ultimi otto anni. Stava dominando e battendo tutti i record, e ora è un secondo dietro gli altri. Quindi, welcome to my world, Lewis...".

"Hamilton si merita tutto ciò che ha ottenuto in passato, ma quest'anno è un buon promemoria del fatto che in tutti quei record e numeri c'è una parte importante, e cioè la macchina - conclude Alonso - Credo ancora però che Lewis, alla fine, terminerà il Mondiale davanti a Russell. Quando le cose saranno più complicate o se ci saranno situazioni difficili da affrontare, Lewis avrà ancora più esperienza e forse più talento", ha concluso il campione asturiano, azzardando una previsione sull’esito finale di questo mondiale.