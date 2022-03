Perez soffia la pole alle Ferrari: Leclerc 2° e Sainz 3°

Il giro veloce di Sergio Perez nega un'altra pole position alla Ferrari. Checo diventa il primo pilota messicano a conquistare la pole position e domani, domenica 27 marzo, partirà davanti a tutti nel Gran Premio dell’Arabia Saudita, la seconda gara stagionale che si correrà sulla pista di Gedda.

Oggi, sabato 26 marzo, Charles Leclerc e Carlos Sainz sono stati costretti ad accontentarsi della seconda e della terza posizione alle spalle del pilota della Red Bull.

L'inedito trio, a cui vengono scattate le foto di rito riservate ai più veloci nelle prove ufficiali, precede il campione del mondo Max Verstappen, che domani scatterà dalla seconda fila in quarta posizione. In terza fila partiranno Ocon (Alpine) e Russell (Mercedes), davanti a Alonso (Alpine) e Bottas (Alfa Romeo) in quarta fila e a Gasly (Alpha Tauri) e Kevin Magnussen (Haas), che scatteranno dalla quinta fila.

Incidente Mick Schumacher, bandiera rossa in Q2

La notizia più importante della sessione di prove di qualificazione che si è svolta oggi è che Mick Schumacher (Haas) sta bene. Il pilota tedesco, figlio di Michael, è stato vittima di un bruttissimo incidente quando mancavano 5 minuti al termine della Q2, quando ha perso il controllo della sua vettura dopo che era salito sul cordolo tra le curve 9 e 10.

La macchina è andata a sbattere con grande violenza contro il muretto e si è quasi completamente distrutta. Il comunicato della Haas ha successivamente fatto tirare un primo sospiro di sollievo. Successivamente gli animi di tutti si sono rasserenati quando hanno visto il pilota in piedi al centro medico e si è saputo, durante la diretta su Sky, che aveva già rassicurato anche la mamma Corinna.

Dopo essere stato trasportato in elicottero, ora è in ospedale per accertamenti ma sono state già esclusi danni fisici. Potrebbe essere al via nella gara di domani.

Giornata da dimenticare per Lewis Hamilton che è stato eliminato in Q1 dopo aver chiuso al 16esimo posto. La power-unit Mercedes ha denunciato evidenti limiti con il solo Russell, sesto, che è riuscito a centrare la top-ten.

Domani si annuncia una gara appassionante. La safety-car, in questa pista veloce piena di insidie, con le barriere vicinissime, dovrà essere pronta a intervenire, mentre i piloti e i team dovranno essere molto tempestivi nel riuscire ad adattare le loro strategie per reagire a tutto quello che succederà nei 50 giri di gara.

F1 Gp Arabia Saudita

Prima fila

1) Sergio Perez (Red Bull)

2) Charles Leclerc (Ferrari)

Seconda fila

3) Carlos Sainz (Ferrari)

4) Max Verstappen (Red Bull)

Terza fila

5) Ocon (Alpine)

6) Russell (Mercedes)

Quarta fila

7) Alonso (Alpine)

8) Bottas (Alfa Romeo)

Quinta fila

9) Gasly (Alpha Tauri)

10) Magnussen (Haas)

Sesta fila

11) Norris (McLaren)

12) Ricciardo (McLaren)

Settima fila

13) Mick Schumacher (Haas)

14) Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

Ottava fila

15) Lance Stroll (Alfa Romeo)

16) Lewis Hamitlon (Mercedes)

Nona fila

17) Alexander Albon (Williams)

18) Hulkenberg (Aston Martin)

Decima fila

19) Latifi (Williams)

20) Tsunoda (Alpha Tauri)