Vettel si schiera contro la Russia: "Non correrò a Sochi"

Giungono anche a Barcellona gli interrogativi e le angosce del mondo dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. La guerra avrà sicuramente delle ripercussioni pesantissime in tutti gli ambiti, anche in quello dello sport.

Mentre sono sempre più numerose le voci che chiedono che la Russia non ospiti i prossimi eventi internazionali, a cominciare dalla finale di Champions League in programma il prossimo 28 maggio, arriva la prima reazione anche dal mondo della F1.

Sebastian Vettel in conferenza stampa a Barcellona, dove sono in corso i primi test prestagionali, ha detto: "È orribile quello che sta succedendo, sono scioccato. Per quanto mi riguarda la decisione l’ho già presa, io in Russia non correrò", sottolineando come la sua sia una decisione personale, e che non stesse parlando a nome dell'associazione dei piloti.

La F1, intanto, ha diffuso questa nota: "Stiamo monitorando da vicino - come molti altri - gli sviluppi della vicenda e in questa fase non abbiamo ulteriori commenti in merito alla gara programmata per settembre. Continueremo a monitorare la situazione molto da vicino".

La Haas il team statunitense che ha uno sponsor e un pilota russo, Nikita Mazepin, ha ritirato il team principal Steiner dalla conferenza stampa.