Hamilton dopo i dolori alla schiena rassicura tutti: "In Canada non mancherei per nulla al mondo"

Ieri, domenica 12 giugno, Lewis Hamilton ha lottato per conquistare la quarta posizione in classifica. Un'altra battaglia per strappare posizioni in pista contro Vettel, Alonso, Norris e Ricciardo e per portare a casa più punti possibile con una Mercedes che presenta ancora evidenti problemi di porpoising (saltellamenti sul diritto, ndr)

Hamilton: “In Canada ci sarò”

Hamilton, al termine della gara di ieri, ha detto: “È stata la gara più dolorosa che abbia mai corso, la più dura tra tutte. Sono preoccupato ogni volta che torniamo in macchina. Ci sono stati molti momenti nei quali non sapevo se ce l'avrei fatta, uno in particolare nel quale non sapevo se avrei tenuto la macchina in pista", aveva detto nel dopogara.

Il problema del saltellamento in rettilineo, rilevanti per molti team è stato sottolineato anche da George Russell, che al termine delle qualifiche del Gp dell’Azerbaigian aveva lanciato l’allarme: “È una questione di tempo prima di assistere a un grave incidente. Molti di noi non riescono a tenere la macchina dritta in rettilineo con tutti questi saltelli”.

Oggi, lunedì 13 giugno, Hamilton ha voluto rassicurare su Instagram tutti i suoi tifosi sulla sua presenza nel Gran Premio del Canada a Montreal, in programma il prossimo fine settimana, domenica 19 giugno:

"Buongiorno mondo. Ieri è stata dura e ho avuto delle difficoltà a dormire, però mi sono svegliato con sensazioni positive! La schiena è un po' dolorante ma fortunatamente nulla di serio. Ho fatto delle sedute di agopuntura e fisioterapia con Angela e mi sto dirigendo dal mio team per lavorare con loro e migliorare. Non c'è un momento migliore di quello attuale per tirare tutti insieme e lo faremo. Sarò in pista il prossimo week end, non lo perderei per nulla al mondo. Auguro a tutti una fantastica giornata e settimana", ha scritto.

Il sette volte campione del mondo ha vinto sulla pista di Montreal in sette occasioni.