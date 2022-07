La denuncia di Hamilton: "Insulti razzisti e omofobi" contro alcuni dei miei tifosi al Red Bull Ring

Il Gran Premio d'Austria, domenica 10 luglio, ha regalato un grande spettacolo con la vittoria di Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha riportato la Ferrari sul gradino più alto del podio austriaco 19 anni dopo Michael Schumacher. Il grande evento motoristico in terra d'Austria, che è stato esaltato anche dalla presenza dei tifosi orange di Verstappen, però, ha registrato anche alcuni comportamenti illeciti da parte di alcuni di questi pseudotifosi che hanno avuto comportamenti non soltanto riprovevoli ma anche passibili di una denuncia.

F1, Gp Austria: tifosi Verstappen accusati di razzismo e omofobia

Sono state molte le segnalazioni di tifosi ubriachi che avevano comportamenti razzisti, omofobi e sessisti. Il più grave di questi episodi è avvenuto domenica 10 luglio quando una ragazza sarebbe stata molestata da alcuni fan ubriachi perchè fan del pilota della Mercedes.

Questi le avrebbero alzato il vestito e le avrebbero detto "non meriti rispetto perchè tifi per Hamilton".

La Mercedes, giunta a conoscenza di questo episodio, ha ospitato la ragazza ai box per assistere agli ultimi 20 giri della gara. Durissima la condanna di Lewis Hamilton e di Toto Wolff.

"Sono disgustato e deluso nel sentire che alcuni fan hanno avuto comportamenti razzisti, omofobi e offensivi nel circuito questo fine settimana. Partecipare al Gran Premio d'Austria o a qualsiasi Gp non deve mai essere fonte di ansia e sofferenza per i tifosi e bisogna fare qualcosa perchè le gare siano luoghi per tutti. Per favore quando vedete quello che accade, segnalatelo alla sicurezza del circuito e ala f1, non passarci sopra e permettere che questo continui", ha detto Hamilton.

“Abbiamo scoperto questa vicenda e siamo davvero scioccati. Tutto ciò deve finire, non si possono comportare così. Se sei un fan della F1, qualsiasi team o pilota supporti, non ti devi permettere di essere razzista, omofobo o sessista. Se ti comporti così non sei adatto alla F1 e non ti vogliamo nei circuiti”, ha tuonato il team principal della Mercedes.

Siamo stati informati di notizie secondo cui alcuni tifosi sono stati oggetto di commenti del tutto inaccettabili da parte di altri al Gran Premio d’Austria. – si legge nel comunicato Fia – Prendiamo queste questioni molto sul serio, le abbiamo sollevate con il promotore e la sicurezza dell’evento e parleremo con coloro che hanno segnalato gli incidenti. Questo tipo di comportamento è inaccettabile e non sarà tollerato“, ha detto la Fia in un comunicato.