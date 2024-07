Hamilton straordinario: trionfa in un bellissimo Gran Premio di Gran Bretagna davanti a Verstappen e Norris 

Spettacolo a Silverstone nel Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi, domenica 7 luglio, Lewis Hamilton ha conquistato la sua 104esima vittoria in carriera, tornando sul gradino più alto del podio da cui mancava dal Gran Premio d'Arabia 2021.

Sir Lewis, che dal prossimo anno sarà al volante della Ferrari, ha trionfato a Silverstone per la nona volta in carriera e grazie a questo successo ha finalmente interrotto tre anni di digiuno. Il trionfo, con la folla impazzita, è arrivato interpretando alla grande tutte le fasi di una corsa resa davvero avvincente e incerta dall'arrivo della pioggia. La pista è diventata progressivamente bagnata a partire dal 16esimo giro, ma si è poi asciugata intorno al 32esimo passaggio, esaltando l'abilità dei piloti e degli strateghi al muretto.

Max Verstappen (Red Bull), che insieme alla squadra è riuscito ad azzeccare il momento giusto per cambiare le gomme, ha tagliato il traguardo in seconda posizione, a meno di un secondo e mezzo dal vincitore ed è riusciuto a concludere la corsa davanti a Lando Norris (McLaren), terzo, superandolo.

Quarta posizione per Oscar Piastri (McLaren), davanti a Carlos Sainz (Ferrari), quinto. La gara dello spagnolo della Ferrari è stata decisamente più positiva rispetto al calvario vissuto dal compagno di team Leclerc. Il monegasco, che ha pagato cara la decisione di montare troppo presto le gomme intermedie, ha chiuso 14esimo.

Sesta piazza per Hulkenberg (Haas). Stroll (Aston Martin), settimo, Alonso (Aston Martin), ottavo, Albon (Racing Bulls), nono e Tsunoda (Racing Bulls), decimo, completano l'elenco dei piloti a punti.

Gara da dimenticare anche per il poleman George Russell che al 34esimo giro è stato costretto al ritiro per problemi idraulici. La F1 dopo le emozioni di Silverstone tornerà in pista tra due settimane: domenica 21 luglio, alle ore 15, all'Hungaroring si corre il Gran Premio d'Ungheria.