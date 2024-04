F1, mercato piloti: Niko Hulkenberg in Sauber dal 2025, Audi dal 2026

Il pilota Nico Hülkenberg gareggerà per lo Stake F1 Team Kick Sauber per la prossima stagione di Formula Uno. Oggi, venerdì 26 aprile, la notizia è diventata ufficiale. Il pilota tedesco ha firmato un contratto pluriennale e, nel 2026, diventerà pilota Audi quando entrerà nella massima categoria dell'automobilismo.

Hulkenberg è stato scelto per il suo grande bagaglio di esperienza, avendo disputato più di 200 gare in F1, oltre a gareggiare nel 2025 per la Sauber, potrà dare un contributo importante anche allo sviluppo della prima F1 Audi 2026.

"Torno nella squadra con cui ho lavorato nel 2013 e conservo un bel ricordo del forte spirito del team in Svizzera", ha detto il pilota di Emmerich-am-Rhein. “La prospettiva di competere per l’Audi è qualcosa di molto speciale. Quando un costruttore tedesco entra in Formula 1 con tale determinazione, è un’opportunità unica. Rappresentare il team ufficiale di un marchio automobilistico del genere con un propulsore prodotto in Germania è per me un grande onore”, ha detto Hulkenberg, sottolineando i suoi trascorsi con il team elvetico e il suo orgoglio di poter competere in futuro con un marchio tedesco.

“Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Nico qui a Hinwil dal 2025 e di competere con lui in Formula Uno. Con la sua velocità, la sua esperienza e il suo impegno per il lavoro di squadra, sarà una parte importante della trasformazione del nostro team e del progetto F1 di Audi", ha affermato Andreas Seidl, CEO di Sauber Motorsport AG e anche CEO della futura fabbrica Audi F1. squadra. “Fin dall’inizio c’è stato un grande interesse reciproco nel costruire insieme qualcosa a lungo termine. Nico è una personalità forte e il suo contributo, a livello professionale e personale, ci aiuterà a fare progressi sia nello sviluppo della vettura che nella costruzione della squadra”.



Niko Hulkenberg: la carriera



Nico Hulkenberg, 36 anni, ha dimostrato fin da subito il suo talento.Con quattro titoli tra il 2005 e il 2009 nelle più importanti categorie junior di monoposto. Nel 2008, ha attirato l'attenzione durante i test drive in Formula Uno prima di fare il suo debutto nel 2010, gareggiando in più di 200 gare per sette diversi team di Formula Uno (Williams, Force India, Sauber, Renault, Racing Point, Aston Martin, Haas).

Con una mossa insolita per la sua generazione di piloti, Nico ha anche gareggiato nel FIA World Endurance Championship (WEC) durante una stagione di Formula 1 in corso, nel 2015, vincendo la 24 Ore di Le Mans, al volante della Porsche 919 Hybrid, al suo debutto. Il suo caposquadra dell'epoca era Andreas Seidl. I due ora si incontrano nuovamente, per una nuova importante sfida che comincerà a partire dalla stagione di F1 2025.