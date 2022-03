F1, Mick Schumacher: il terribile incidente nelle Q2 del Gp dell'Arabia Saudita

Mick Schumacher è stato vittima di un terribile incidente nelle Q2 del Gp dell'Arabia Saudita. Il giovane pilota tedesco della Haas, figlio del grande Michael, è andato a sbattere con la sua monoposto contro le barriere. Nell'impatto, a fortissima velocità, la vettura è stata quasi completamente distrutta.

Dopo momenti di grande apprensione, durante la diretta su Sky si è saputo che il pilota è consciente e che ora è al centro medico.

Il team Haas ha reso successivamente noto che ha già parlato con sua mamma, che non ci sono danni fisici e che andrà ora in ospedale per ulteriori accertamenti, ma che si può fortunatamente tirare un sospiro di sollievo.