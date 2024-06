George Russell vince il Gran Premio d'Austria dopo l'incidente tra Verstappen e Norris: Sainz 3°

Finale con colpo di scena al Red Bull Ring. Oggi, domenica 30 giugno, George Russell (McLaren) ha conquistato la sua seconda vittoria in Formula 1, davanti a Oscar Piastri (McLaren), secondo, e Carlos Sainz (Ferrari), terzo.

Decisivo un contatto al 64esimo giro tra Verstappen e Norris che ha costretto entrambi, in lotta per il successo, a rientrare ai box per una foratura. L'inglese della McLaren è stato costretto al ritiro, l'olandese, invece, è riuscito a tornare in pista, ha scontato 10 secondi di penalità per essersi spostato di direzione nell'attacco di Norris e ha poi chiuso la gara in quinta posizione, alle spalle di Lewis Hamilton (Mercedes), quarto.

Sesta posizione per Hulkenberg (Haas), davanti a Perez (Red Bull), settimo, Magnussen (Haas), ottavo, Ricciardo (Racing Bulls), nono e Gasly (Alpine), decimo. Charles Leclerc ha chiuso in 11esima posizione una gara sfortunata, condizionata dall'ala danneggiata alla partenza e durante la quale si è fermato quattro volte ai box.

Nella classifica piloti Verstappen (Red Bull) è saldamente al comando con 237 punti, davanti a Lando Norris (McLaren) 165, a Charles Leclerc (Ferrari) 150 e a Carlos Sainz (Ferrari) 135.

Nella classifica costruttori la Red Bull è al comando con 355 punti davanti alla Ferrari a 291, alla McLaren a 268 e alla Mercedes a 196. La F1 non si ferma. Prossimo appuntamento domenica 7 luglio. Si corre il Gran Premio di Gran Bretagna sul tracciato di Silverstone.

F1 Gp Austria: l'ordine d'arrivo

1) George Russell (Mercedes)

2) Oscar Piastri (McLaren)

3) Carlos Sainz (Ferrari)

4) Lewis Hamilton (Mercedes)

5) Max Verstappen (Red Bull)

6) Nico Hulkenberg (Haas)

7) Sergio Perez (Red Bull)

8) Kevin Magnussen (Haas)

9) Daniel Ricciardo (RB)

10) Pierre Gasly (Alpine)

11) Charles Leclerc (Ferrari)

12) Esteban Ocon (Alpine)

13) Lance Stroll (Aston Martin)

14) Yuki Tsunoda (RB)

15) Alexander Albon (Williams)

16) Valtteri Bottas (Kick Sauber)

17) Guanyu Zhou (Kick Sauber)

18) Fernando Alonso (Aston Martin), giro veloce

19) Logan Sargeant (Williams)

Rit Lando Norris (McLaren)