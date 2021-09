L’intervista a Hamilton dei piccoli olandesi: “Volevo essere superman, ma amo l’automobilismo”

Negli ultimi giorni Lewis Hamilton è stato protagonista di una bellissima intervista su NOS Jeugdjournaal. Il sette volte campione del mondo prima del Gran Premio dei Paesi Bassi ha risposto alle domande e alle curiosità di alcuni bambini olandesi. Il pilota della Mercedes è stato il primo a essersi davvero divertito, molto più che in altre interviste. Qui trovate alcune delle domande per Hamilton a cui è stato chiesto davvero un po’ di tutto.

1)Sai cos’è lo Stroopwafel?

"Che cos'è? È un biscotto? Nessuno mi ha regalato questo tipico biscotto olandese, ora sono un po' deluso. Ho passato molto tempo qui ad Amsterdam e la adoro davvero, amo l'architettura, i canali che attraversano la città e anche il cibo, ma quei biscotti non li ho mai mangiati. Adesso sono un po' cicciottello, se li provo non mi aiuta a vincere la gara".

2) La vittoria del Mondiale

“Quello è il mio obiettivo, vincere il Mondiale quest’anno è quello per cui sto lavorando con la squadra. Però è davvero un grande lavoro con tante cose che bisogna andare a scoprire. Non sappiamo se vinceremo o no, però è quello per cui stiamo lottando”.

3) La competizione con Verstappen

“Competere contro tutti i piloti è difficile, sono tutti dei grandi atleti, tutti vogliono vincere il Mondiale. Max è in una grande squadra, è nel suo miglior momento di forma, sia fisicamente che mentalmente. Ma correre è davvero difficile contro tutti: questo è quello che rende la F1 così emozionante”.

4) La preparazione prima della gara

“Faccio molti compiti, faccio molte ricerche, leggo. È come studiare per un esame, leggo un documento sulla macchina, l'assetto, il circuito. Divento anche un po’ nervoso e quando sento un po’ di nervosismo di solito è un bel segnale”.

5) Se non fossi diventato pilota

“Ho sempre voluto fare il pilota, ma quando ero piccolo avevo in mente anche altre possibilità come essere Superman o fare l’astronauta. Ma l’automobilismo è il mio vero amore”.

6) L’odio in rete

“Ho sempre dovuto fare i conti con chi mi ha insultato, mi capitò già quando facevo kart. Ora è lo stesso, solo che capita su più vasta scala. Il mio obiettivo è quello di prendere queste energie negative e usarle in gara. Parlo in pista”.

7) Tempo libero

“Mi piace fare attività all’aria aperta, fare escursioni sulla neve, giocare a paintball, fare paracadutismo, comporre musica, imparare a suonare nuovi strumenti. Mi piace molto anche l’astronomia. A casa ho un telescopio e durante d’inverno mi copro bene e esco a guardare il cielo”.

8) I trofei

“Non faccio niente di emozionante con loro. Quando vinco un trofeo, la squadra lo porta in fabbrica e lo mette in bacheca. Io lo vinco e ne vado molto orgoglioso, però non ho spazio in casa per tutti i trofei che ho vinto. A casa non mi piace avere oggetti che mi ricordino le corse e in generale non ho bisogno di trofei per dimostrare quello che ho fatto”.

9) Il sogno più grande

“Qual è il tuo sogno più grande? Ho molti sogni. Mi piacerebbe che nello sport ci fosse una maggiore diversità, che per le persone di colore fosse più facile aver accesso e che ci fossero più donne. Un altro dei miei sogni è la pace nel mondo”.

10) Il cane Rosco

“Cerco di portalo a tutte le gare che posso. Si sta facendo vecchio e non so per quanto tempo starà con me. Per questo voglio che stia sempre con me. Diventa sempre triste quando parto, ma è davvero contento quando torno”.