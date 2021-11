Kimi Raikkonen, una bellissima festa d'addio

Ancora 2 Gran Premi, poi Kimi Raikkonen appenderà il casco al chiodo. Resteranno i ricordi di questo grande pilota. Uno su tutti, il titolo mondiale, vinto nel 2007 con la Ferrari. Il coronamento di una lunga carriera iniziata nel 2001 con la Sauber.

In questi 20 anni Kimi ha conquistato 21 vittorie, 18 pole position, 103 podi, ha realizzato 135 giri veloci e ha conquistato 1873 punti.

Un pilota che è già leggenda tra i tifosi soprattutto per il suo carattere che risulta così anacronistico per quest’epoca tanto da ricordare quello dei pionieri della F1.

Sempre schivo con i media, Raikkonen ha sempre dato il massimo in pista. Un suo team-radio in particolare resterà sempre nel cuore dei suoi tifosi ed è diventato un po’ il suo emblema. Nel 2012, mentre è in testa al Gran Premio di Abu Dhabi, all’ingegnere che gli ricorda tutta le procedure risponde: “Leave me alone, I know what I’m doing” (lasciami da solo, so quello che sto facendo, ndr).

Uno slogan in cui c’è tutto Raikkonen, pilota eccelso per cui conta solo la pista.

Kimi Raikkonen, la festa per l’addio alla F1

Per salutare il campione finlandese l’Alfa Romeo, il team con cui corre dal 2019, gli ha organizzato una festa che Kimi ha particolarmente gradito.

“Grazie a tutti per questa notte indimenticabile. Grazia a tutti per tutti questi anni insieme. Grazie per il duro lavoro. Grazie per i ricordi”, ha scritto Raikkonen sui suoi canali social.

"Che serata emozionante - ha commentato sui suoi canali social la moglie Minttu -. Provo un grande affetto per tutti coloro a cui mancherà Kimi quando lascerà i circuiti.

Grazie a tutti per il supporto e per l'amore per mio marito nel corso degli anni. Io e i miei bambini siamo felici che passerà più tempo a casa dopo questa stagione. Vorrei fare un ringrazimamento speciale alla Alfa Romeo per essere stati così gentili con la nostra famiglia. Con affetto, Minttu"