Vincono la Ferrari e la Ducati: quante volte nella storia si è verificata la domenica perfetta

Quella appena trascorsa è stata la domenica perfetta per i tifosi delle Rosse. Gli italiani che amano i motori, Ferraristi e Ducatisti, hanno iniziato la mattinata di domenica 10 aprile gioendo per la vittoria della Ferrari con Leclerc e poi, in serata, hanno esultato per il successo di Enea Bastianini con la Ducati del team Gresini.

In questa domenica speciale Alvaro Bautista ha messo a segno una doppietta con cui ha iniziato nel modo migliore il campionato a Superbike per la Ducati ad Aragon.

Anche Danilo Petrucci ha portato in trionfo la Ducati vincendo due gare in MotoAmerica Superbike per poi ricevere un pieno di like su Instagram per la sua caption: "Two is megl che uan".

Ferrari-Ducati: quando hanno vinto insieme

Questa domenica che tanti tifosi considerano perfetta, quella in cui vincono sia la Ducati che la Ferrari, si è verificata soltanto in altre tre occasioni.

La prima storica occasione avvenne nel giugno del 2003 quando Loris Capirossi centrò la prima vittoria della Ducati in MotoGp al Montmelò e Michael Schumacher vinse a Montreal con la Ferrari.

A ottobre 2007 fu il neo-campione del mondo Casey Stoner a vincere in Malesia, nella stessa indimenticabile giornata in cui Kimi Raikkonen divenne campione del mondo con la Ferrari, beffando le McLaren di Hamilton e Alonso.

L'ultima volta in cui si verificò l'incantesimo della doppia vittoria Ferrari-Ducati fu nel giugno del 2008 quando Stoner vinse a Donington e Massa trionfò a Magny-Cours.

Ferrari e Ducati quest'anno andranno a caccia di altre vittorie per ripetere l'incantesimo.