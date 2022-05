Charles Leclerc, un bel weekend a Monaco per rompere la maledizione

Rompere quella che sembra una maledizione, sconfiggere la malasorte con un grande risultato. È il sogno di Charles Leclerc, il pilota monegasco della Ferrari che in tanti anni, sin dalle Formule minori, non è mai riuscito a vincere la gara nel Principato, quella che si corre tra strade che conosce a menadito e in mezzo alla gente con cui è cresciuto.

Vincere il Gran Premio di Montecarlo è uno dei desideri più grandi per qualunque pilota, lo è a maggior ragione per Leclerc.

F1, Leclerc: una vittoria a Monaco contro la sfortuna

Vincere il Gran Premio di Monaco per Charles Leclerc sarebbe una grande rivincita. Verso la recente sfortuna, quella che lo ha appiedato la scorsa settimana mentre stava dominando il Gran Premio della Catalogna a Barcellona e soprattutto verso le grandi delusioni che ha avuto sul tracciato di casa fin dal 2017.

In quell'anno correva in F1 con la Prema, la Ferrarina, e fu costretto a ritirarsi in entrambe le gare in programma in quel weekend.

Leclerc sinora, da quando è in F1, ha disputato 3 edizioni del Gran Premio di Montecarlo e non ha mai visto la bandiera a scacchi della gara di casa. Nel 2018 e nel 2019, quando era al volante della Sauber, l'attuale Alfa Romeo, si ritirò per un incidente e per una foratura. La sorte è stata ancora più beffarda l'anno scorso quando realizzò la pole position, ma poi causò un incidente che obbligò i commissari a terminare la sessione esponendo la bandiera rossa. I danni riportati dalla Ferrari furono tali da impedirgli di partire dalla prima casella dello schieramento, nonostante il grande lavoro dei meccanici della Scuderia.

Una decina di giorni fa, Leclerc ha partecipato al Gran Premio storico di Monaco ed è finito contro le barriere alla Rascasse, a causa di un problema ai freni mentre era al volante della Ferrari 312 B3 del 1974 del grande Niki Lauda.

I tifosi della Rossa sperano che la sfortuna nella gara di casa per Charles Leclerc sia finita e che la sua quarta gara a Monaco possa finalmente regalargli un bel weekend, anche per rispondere a Max Verstappen che a Barcellona, approfittando dei guai al turbo Ferrari, si è riportato in testa al Mondiale e ora ha 6 punti di vantaggio.