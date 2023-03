Leclerc penalizzato: perché perderà 10 posizioni in griglia nel Gp d’Arabia Saudita

Ancora problemi per Charles Leclerc. Il pilota monegasco in Bahrain è stato costretto al ritiro mentre era al secondo posto nella gara inaugurale del campionato per un problema alla centralina.

Qual è il motivo di questa penalizzazione che lo obbligherà a perdere 10 posizioni sulla griglia di partenza del Gran Premio dell’Arabia Saudita di domenica 19 marzo?

La penalità

Due centraline si erano guastate nel corso del weekend del Bahrain e l'uso della terza fa scattare da regolamento la penalità.

Nel dettaglio la prima centralina è stata sostituita prima della gara, mentre la seconda, disponibile per la stagione senza incorrere in penalità, è risultata danneggiata dal guasto che lo ha costretto al ritiro.

Purtroppo per la Ferrari anche la prima centralina che era stata smontata per precazione non è utilizzabile. Per Leclerc anche il Gp d’Arabia Saudita inizierà in salita.