Charles Leclerc in pole per la Ferrari nel Gp di Monaco: Verstappen soltanto sesto

Charles Leclerc partirà in prima posizione nel Gran Premio di Montecarlo, ottava prova del Mondiale di Formila Uno. Il pilota monegasco si esalta sulla pista di casa e centra la 24esima pole position in carriera, eguagliando Niki Lauda e Nelson Piquet e conquistando la sua terza pole nel suo Principato.

Un giro perfetto quello che gli ha permesso di piazzarsi davanti a Piastri (McLaren), che partirà al suo fianco in prima fila. Seconda fila per Carlos Sainz (Ferrari) pronto a supportare al meglio il compagno di team e ad esaltarsi in gara. Al suo fianco scatterà l'altra Mclaren, quella di Lando Norris. Apre la terza fila George Russell (Mercedes), quinto, davanti a Max Verstappen (Red Bull) che, dopo sette pole position consecutive in questa stagione, otto dall'anno scorso, questa volta parte soltanto dalla sesta casella dello schieramento.

Leclerc in pole a Montecarlo: "Dobbiamo portare a casa la vittoria"

Domani, domenica 26 maggio, Leclerc punta a rompere il tabù. Non è mai salito sul podio nella sua gara di casa e punta a farlo sul gradino più alto spinto da tutti i tifosi della Rossa che sullo storico tracciato cittadino ha festeggiato l'ultimo successo nel 2017 con Sebastian Vettel.

"È stato bello. Le sensazioni dopo un giro di qualifica sono sempre speciali qui. Dovremo mettere tutto insieme nella gara, in passato non ci siamo riusciti, ma ora siamo un team più forte e l'obiettivo è la vittoria. Ho bisogno di scattare bene dalla griglia e una volta fatto spero che anche Carlos farà lo stesso, lo scenario perfetto sarebbe essere primi e secondi. Comunque vada dobbiamo portare la vittoria", suona la carica Charles Lecerc.

Sarà importantissima la partenza e tutta la gara da non perdere. Il via alle ore 15.

F1 Gp Monaco 2024: la griglia di partenza

1) Charles Leclerc (Ferrari)

2) Oscar Piastri (McLaren)

3) Carlos Sainz (Ferrari)

4) Lando Norris (McLaren)

5) George Russell (Mercedes)

6) Max Verstappen (Red Bull)

7) Lewis Hamilton (Mercedes)

8) Yuki Tsunoda (RB)

9) Alexander Albon (Williams)

10) Pierre Gasly (Alpine)

11) Esteban Ocon (Alpine)

12) Nico Hulkenberg (Haas)

13) Daniel Ricciardo (RB)

14) Lance Stroll (Aston Martin)

15) Kevin Magnussen (Haas)

16) Fernando Alonso (Aston Martin)

17) Logan Sargeant (Williams)

18) Sergio Perez (Red Bull)

19) Valtteri Bottas (Kick Sauber)

20) Guanyu Zhou (Kick Sauber)