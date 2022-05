Leclerc in pole a Montecarlo davanti a Sainz, le Ferrari partono davanti a tutti

Una grande Ferrari nelle prove ufficiali del Gran Premio di Montecarlo. Charles Leclerc conquista oggi, sabato 28 maggio, la pole position della sua gara di casa, precedendo il compagno di team, lo spagnolo Carlos Sainz.

I primi rivali dei ferraristi saranno le Red Bull di Perez, terzo e Verstappen, quarto.

In casa Mercedes Russell si conferma davanti a Hamilton. Il giovane britannico è sesto, il sette volte iridato ottavo.

"Sono incredibilmente felice. L’ultimo giro prima della bandiera rossa è stato molto molto buono. In quello successivo sono andato veramente al limite, ho avuto anche parecchio sovrasterzo, faticavo a mettere le gomme nella giusta finestra, ma il tempo è arrivato. E mi stavo migliorando parecchio: ero 4 decimi più veloce. E’ fantastico avere Carlos con me in prima fila", ha dichiarato Leclerc.

Domani, alle ore 15, il via dell'attesissima gara monegasca.



F1, Gp Montecarlo: la griglia di partenza

?1. Leclerc (Ferrari) 1'11"376

?2. Sainz (Ferrari) 1'11"601

?3. Perez (Red Bull) 1'11"629

?4. Verstappen (Red Bull) 1'11"666

?5. Norris (McLaren) 1'11"849

?6. Russell (Mercedes) 1'12"112

?7. Alonso (Alpine) 1'12"247

?8. Hamilton (Mercedes) 1'12"560

?9. Vettel (Aston Martin) 1'12"732

10. Ocon (Alpine) 1'13"047

11. Tsunoda (AlphaTauri) 1'12"797

12. Bottas (Alfa Romeo) 1'12"909

13. Magnussen (Haas) 1'12"921

14. Ricciardo (McLaren) 1'12"964

15. Schumacher (Haas) 1'13"081

16. Albon (Williams) 1'13"611

17. Gasly (AlphaTauri) 1'13"660

18. Stroll (Aston Martin) 1'13"678

19. Latifi (Williams) 1'14"403

20. Zhou (Alfa Romeo) 1'15"606