F1, clamoroso in Brasile: Leclerc si ritira prima del via: "Quanto sono sfortunato"

Charles Leclerc non ha preso il via del Gran Premio del Brasile. Il pilota monegasco della Ferrari, che doveva partire dalla seconda posizione, in prima fila, dopo l'ottimo risultato delle prove ufficiali di venerdì, è andato a sbattere contro il muro durante il giro di formazione.

La causa è un problema idraulico. "Perché sono così sfortunato?", ha detto il pilota via radio.

"Non so neanche io cosa sia successo. Ho perso l’idraulica del volante, le ruote posteriori si sono bloccate da sole e poi sono finito a muro. Io oggi non potevo fare nulla. Mi sono arrabbiato, sono molto dispiaciuto perché tutto il weekend era messo in ordire per fare molto bene in gara e poi torno a casa dopo neanche tre curve. Mi fa un po’ male. Quest’anno sicuramente non è stato l’anno in cui sono stato più fortunato ecco, forse un viaggio a Lourdes mi aiuterà ad un certo punto, ma io non so che fare. Io al massimo posso fare bene quando mi metto il casco ed entro in macchina e tutti potranno contare su di me perchè darò il 150%. Ora fa male, ne parleremo con il team. Poi speravamo di ricominciare e di finire la gara ma non me lo hanno permesso", ha detto il pilota monegasco ai microfoni di Sky Sport.

notizia in aggiornamento