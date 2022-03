Mostruoso Leclerc, strepitoso Sainz: è doppietta Ferrari in Bahrain

Charles Leclerc vince il Gran Premio del Bahrain e la Ferrari centra la doppietta con Carlos Sainz. Non poteva esserci inizio migliore nel mondiale 2022 per la Ferrari. Terza posizione per Lewis Hamilton. Costrette al ritiro nel finale le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez.

Gp Bahrain: ordine d'arrivo

1)Charles Leclerc (Ferrari), giro veloce

2) Carlos Sainz (Ferrari)

3) Lewis Hamilton (Mercedes)

4) George Russell (Mercedes)

5) Kevin Magnussen (Haas)

6) Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

7) Esteban Ocon (Alpine)

8) Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

9) Fernando Alonso (Alpine)

10) Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

11) Mick Schumacher (Haas)

12) Lance Stroll (Aston Martin)

13) Alexander Albon (Williams)

14) Daniel Ricciardo (McLaren)

15) Lando Norris (McLaren)

16) Nicholas Latifi (Williams)

17) Nico Hulkenberg (Aston Martin)

Rit. Sergio Perez (Red Bull)

Rit. Max Verstappen (Red Bull)

Rit. Pierre Gasly (AlphaTauri)