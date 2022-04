Leclerc domina a Melbourne, Verstappen si ferma: che domenica per la Ferrari

Una super gara per la Ferrari all’Albert Park di Melbourne. Charles Leclerc oggi, domenica 10 aprile, trionfa in solitaria nel Gran Premio d’Australia, la terza gara del Mondiale di F1, conquistando la sua seconda vittoria stagionale.

Il pilota monegasco dopo 3 gare è in testa al campionato con 71 punti, con un vantaggio importante sui suoi inseguitori. Il pimo è Russell (Mercedes) con 37 punti, davanti a Sainz (Ferrari) a quota 33, Hamilton 28 e Verstappen 25.

Il grande sconfitto di questa giornata è Max Verstappen che ha pagato nuovamente pagato caro i limiti di affidabilità della sua Red Bull.

Il campione del mondo è stato l'ultimo ad arrendersi a Leclerc e avrebbe comodamente chiuso al secondo posto se non fosse stato costretto a fermarsi al 39esimo di 50 di giri per problemi alla sua power-unit.

Il secondo ritiro in 3 gare, dopo quello nella gara inaugurale in Bahrain, pesa come un macigno sull’inizio di stagione del campione del mondo che, anche se vanta una vittoria in Arabia Saudita, ora diventa decisamente in salita.

Sergio Perez (Red Bull) salva il bilancio del team di Milton Keynes con il secondo posto, che rende meno grave la sconfitta in ottica Costruttori.

Leclerc vince a Melbourne, a Imola c'è già il tutto esaurito

La Ferrari, che oggi non ha avuto il contributo di Sainz che si è ritirato nelle fasi iniziali per un errore a causa del quale è finito nella ghiaia, guida anche questa classifica con 104 punti, contro i 65 della Mercedes e i 55 della Red Bull.

La Mercedes, visto il complicato inizio di stagione, può sorridere per il risultato ottenuto oggi. Il terzo gradino del podio è per il giovane George Russell, che chiude davanti al sette volte campione del mondo Hamilton, quarto.

Finalmente la McLaren si rende protagonista di una prova dignitosa chiudendo in quinta posizione con Norris e in sesta con Ricciardo, davanti alla Alpine di Ocon, settimo, all'Alfa Romeo di Bottas, ottavo, all'Alpha Tauri di Gasly, nono e alla Williams di Albon, decimo.

Splende il sole grazie a una bellissima alba rossa australiana che regala un magico risveglio a tutta Italia. Le campane suonano a festa a Maranello, mentre il pubblico invade la pista di Melbourne dopo due anni di pandemia. Domenica 24 aprile si corre il Gran Premio dell'Emilia Romagna a Imola. C'è già il tutto esaurito per spingere la Ferrari.

Gran Premio d'Australia: l'ordine d'arrivo

1) Leclerc (Ferrari)

2) Perez (Red Bull) a 20"5

3) Russell (Mercedes) a 25"5

4) Hamilton (Mercedes) a 28"5

5) Norris (McLaren) a 53"3

6) Ricciardo (McLaren) a 53"7

7) Ocon (Alpine) a 1'01"6

8) Bottas (Alfa Romeo) a 1'08"4

9) Gasly (AlphaTauri) a 1'16"02

10) Albon (Williams) a 1'19"3

11) Zhou (Alfa Romeo) a 1'21"6

12) Stroll (Aston Martin) a 1'28"5

13) Schumacher (Haas) a 1 giro

14) Magnussen (Haas) a 1 giro

15) Tsunoda (AlphaTauri) a 1 giro

16) Latifi (Williams) a 1 giro

17) Alonso (Alpine) a 1 giro

Verstappen (Rit)

Vettel (Rit)

Sainz (Rit)

F1, classifiche iridate dopo 3 gare:

1) Leclerc punti 71

2) Russell 37

3) Sainz 33

4) Perez 30

5) Hamilton 28

6) Verstappen 25

7) Ocon 20

8) Norris 16

9) Magnussen 12

10) Bottas 12

11) Ricciardo 8

12) Gasly 6

13) Tsunoda 4

14) Alonso 2

15) Zhou 1

16) Albon 1

Costruttori

1) Ferrari punti 104

2) Mercedes 65

3) Red Bull 55

4) McLaren 24

5) Alpine 22

6. Alfa Romeo 13

7. Haas 12

8. AlphaTauri 10

9. Williams 1

10. Aston Martin 0