Leclerc vince il Gran Premio di Monaco con la Ferrari: urla e piange di gioia, la dedica al papà

Giornata indimenticabile per Charles Leclerc e per i tifosi della Ferrari. Oggi, domenica 26 maggio, il pilota monegasco della Ferrari ha vinto il Gp di Monaco. Per "Il Predestinato" è il primo successo nella gara di casa, la fine di quello che era stato un vero e proprio tabù.

Leclerc non era mai riuscito a trionfare a Montecarlo ed è finalmente stato protagonista di una vittoria che ricorderà per sempre. Secondo Piastri, terzo Sainz. Successo storico anche per il Cavallino che non vinceva tra le stradine monegasche dal 2017 con Sebastian Vettel.

Una gara lunghissima, 78 giri, dove non è mancata neppure la noia, ma Leclerc ha sempre condotto al comando, riuscendo a gestire al meglio anche la ripartenza dopo la bandiera rossa per l'incidente tra Perez, Magnussen e Hulkenberg.

Dopo aver tagliato il traguardo si è lasciato andare a urla, mischiate a lacrime di gioia. Una soddisfazione immensa anche per il presidente della Rossa John Elkann, per tutte le donne e gli uomini del Cavallino, per il team principal Frederic Vasseur, per tutti i tifosi della Ferrari e per il Principe Alberto di Monaco che non ha trattenuto le lacrime.

"Significa tanto per me, è la gara che mi ha fatto sognare di diventare un pilota di F1 un giorno. Pensavo a mio papà molto più di quanto pensavo a guidare. Lui ha dato tutto perché io realizzassi questo sogno", ha detto Charles Leclerc nell'intervista prima dei festeggiamenti, in cui ha ringraziato tutti.

La vittoria di Charles Leclerc e il terzo posto di Carlos Sainz nel Gp di Monaco 2024 sono importantissimi anche per la classifica piloti e la classifica Costruttori del Mondiale di F1 2024. Max Verstappen ha chiuso la gara soltanto in sesta posizione con 169 punti e ora Leclerc è a 138, a -31, Norris a 113, Sainz a 108, Perez a 107, Piastri a 71 fanno capire come il Mondiale stia diventando decisamente più equilibrato rispetto al recente passato. Lo conferma anche la Classifica Costruttori: Red Bull a 276, Ferrari a 252, McLaren a 184, Mercedes a 96.

Sarà sicuramente battaglia anche tra due settimane. Domenica 9 giugno a Montreal si corre il Gran Premio del Canada, nono Gp della stagione di F1 2024 che terminerà l'8 dicembre ad Abu Dhabi. La Ferrari c'è ed è pronta a dire la sua per il titolo.



F1, Gp Monaco 2024: l'ordine d'arrivo

1) Charles Leclerc (Ferrari)

2) Oscar Piastri (McLaren)

3) Carlos Sainz (Ferrari)

4) Lando Norris (McLaren)

5) George Russell (Mercedes)

6) Max Verstappen (Red Bull)

7) Lewis Hamilton (Mercedes), giro veloce

8) Yuki Tsunoda (RB)

9) Alexander Albon (Williams)

10) Pierre Gasly (Alpine)

11) Fernando Alonso (Aston Martin)

12) Daniel Ricciardo (RB)

13) Valtteri Bottas (Kick Sauber)

14) Lance Stroll (Aston Martin)

15) Guanyu Zhou (Kick Sauber)

16) Logan Sargeant (Williams)

Rit. Esteban Ocon (Alpine)

Rit. Sergio Perez (Red Bull)

Rit. Nico Hulkenberg (Haas)

Rit. Kevin Magnussen (Haas)



