Hamilton vince, Verstappen (2°) rimonta, Sainz sul podio: una grande gara sotto la 'pioggia russa'

Suona l’inno britannico sul tracciato di Sochi. ‘God save the Queen’ celebra la 100 esima vittoria in F1 di Lewis Hamilton, un numero semplicemente incredibile che rende ancora più grandiosa la carriera del sette volte campione del mondo. Il pilota della Mercedes, per celebrare questa indimenticabile cifra tonda, ha trionfato in un’edizione del Gran Premio di Russia che sarà memorabile per i tanti colpi di scena che si sono susseguiti durante la corsa e in particolare nel finale, quando è arrivata anche la pioggia. A sette giri dalla fine è iniziata una pioggerellina leggera che nel corso dei giri successivi ha aumentato la sua intensità.

F1, Gp Russia: vince Hamilton, Verstappen 2°

Lando Norris, l’autore della pole position del sabato, era al comando della gara. Hamilton con una superba rimonta era sembrava più vicino ai suoi scarichi. Il giovane pilota inglese della McLaren, però, si stava difendendo bene dal più esperto connazionale. La lotta per la vittoria si sarebbe decisa soltanto alla bandiera a scacchi.

La pioggia, però, ha regalato ulteriore imprevedibilità a una delle domeniche più appassionanti di questo campionato. Norris ha cercato di resistere all’aumentare della perturbazione e, anche quando Hamilton si è fermato ai box per montare le intermedie, ha cercato di andare a prendersi la vittoria. Purtroppo per lui era diventato impossibile riuscire a tenere la macchina in pista.

Così a far festa con lo champagne, per la 100esima volta in carriera, è stato Hamilton, che a sorpresa sul podio si è trovato di fianco il ‘mai-domo’ Verstappen. Il finale della corsa ha giustamente premiato Carlos Sainz che ha conquistato un meritatissimo podio. Il pilota spagnolo, autore ieri del secondo miglior tempo in qualifica, ha interpretato questa corsa nel migliore dei modi. Con uno scatto fulmineo era riuscito anche a prendere la testa della corsa e ha resistito davanti a Norris per più di 10 giri. Nella parte centrale della corsa ha gestito le gomme a mescola più dura, non ha commesso nessun e si è ripreso quello che meritatamente gli sarebbe spettato.

A punti anche Daniel Ricciardo (McLaren), 4°, Vallteri Bottas (Mercedes) 5°, Fernando Alonso (Alpine) 6°, Lando Norris (McLaren), 7°, Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), 8°, Sergio Perez (Red Bull), 9°, e George Russell, (Williams), 10°.

Soltanto quindicesimo Charles Leclerc, che era stato autore di un'ottima partenza e di una bella rimonta, è stato tra coloro che hanno pagato l'arrivo della pioggia nel finale. Ora nella classifica del Mondiale l’inglese della Mercedes è al comando con 246,5 piunti inseguito dall'olandese della Red Bull (244,5).

Nella classifica costruttori la Mercedes è al comando con 397,5 punti contro i 364,5 della Red Bull. Appuntamento tra due settimane, domenica 10 ottobre, per il Gran Premio di Turchia.

F1, Gp Russia: l’ordine d’arrivo

1º L. Hamilton (Mercedes) 53

2º M. Verstappen (Red Bull) + 53"271 53

3º Carlos Sainz (Ferrari) + 62"479 53

4º D. Ricciardo (McLaren) + 65"6907 53

5º V. Bottas (Mercedes) + 67"533 53

6º Fernando Alonso (Alpine) + 81"321 53

7º L. Norris (McLaren) + 87"224 53

8º K. Raikkonen ( Alfa Romeo + 88"955 53

9º S. Perez Red Bull + 90"075 53

10º G. Russell (Williams) + 100"551 53

11º L. Stroll (Aston Martin) + 106"198 53

12º S. Vettel (Aston Martin) + 1 giro

13º P. Gasly (AlphaTauri) + 1 giro

14º E. Ocon (Alpine) + 1 giro

15º C. Leclerc (Ferrari) + 1 giro

16º A. Giovinazzi (Alfa Romeo) + 1 giro

17º Y. Tsunoda (AlphaTauri) + 1 giro

18º N. Mazepin (Haas) + 2 giri

19º N. Latifi (Williams) (ritirato)

20º M. Schumacher (Haas) ritirato