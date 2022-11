Da ex-licenziato a pole-man: in Brasile il momento d'oro di Kevin Magnussen

Sliding Doors. C’è un momento improvviso che può cambiare un’esistenza, un’occasione, spesso indipendente dalla volontà dei protagonisti, che però devono saperla prendere al volo. Per Kevin Magnussen, pilota che come tutti ha il sogno di correre in F1, il momento arriva purtroppo con una disgrazia mondiale. Alla vigilia del campionato 2022 di F1 La Russia invade l’Ucraina e nel team statunitense Haas licenziano il pilota russo Nikita Mazepin, che portava in dote anche i ricchi sponsor del padre, un oligarca della cerchia di Putin.

F1, Magnussen: dal ritorno nel Circus alla pole

Magnussen, pilota danese classe 1992, aveva già corso in F1, ma la sua carriera sembrava finita. La sua ultima stagione con il team Haas risaliva al 2020. In un'annata molto negativa per il team, per la scarsa competitività della VF-20, conquistò in Ungheria l'unico punto della sua stagione, concludendo il campionato in ventesima posizione.

Nelle stagioni precedenti si era visto un Kevin in formato decisamente migliore. Nel 2014, al volante della McLaren, nel suo primo Gp in Australia chiuse in seconda posizione, alle spalle del vincitore Nico Rosberg (Mercedes) e davanti al compagno di squadra, l'esperto Jenson Button (McLaren). Aveva poi fatto il terzo pilota a Woking per un anno, prima di tornare titolare con la Renault. Una stagione avara di punti, anche per i limiti della monoposto, ma nella quale aveva battuto regolarmente il compagno di squadra Palmer sia in qualifica che in gara. Dal 2017 aveva iniziato la sua prima avventura in Haas e aveva chiuso la stagione con 9 punti che gli valsero il 14º posto in classifica, mentre l'anno dopo, il 2018 è la sua miglior annata con il nono posto in classifica e 56 punti conquistati. Il 2019, invece, è un anno negativo per la Haas e Magnussen si difese chiudendo la stagione al sedicesimo posto in classifica generale con 20 punti.

Il licenziamento nel 2020 gli aveva fatto male. Rimasto appiedato era andato negli States con qualche buon risultato nell'Imsa e debuttando in Indy Car. Nell'aprile 2021 aveva anche partecipato alle 24 Ore di Le Mans 2021 insieme a suo padre, Jan Magnussen, con il team High Class Racing nella classe LMP2. Il suo pensiero, però, è sempre rimasto quello di tornare in F1 per dimostrare il suo valore. La svolta arriva con la chiamata del team Haas che ha rapidamente bisogno di un pilota che possa sostituire Mazepin.

Magnussen conosce l'ambiente e ha fame di riscatto. Nella prima gara in Bahrain stupisce tutti: è quinto al traguardo, al traguardo delle blasonate Ferrari e Mercedes. Arrivano altri 5 piazzamenti in top-ten, la lotta con Hamilton in Austria, il nono posto negli Stati Uniti battagliando fino all'ultimo con Vettel. Alla fine arriva anche la pole-position. In Brasile, in una sessione di qualifica movimentata dal tempo uggioso, il miglior tempo è proprio il suo. Kevin Magnussen conquista la sua prima pole: oggi, sabato 12 novembre, partirà davanti a tutti nella sprint-race del Gran Premio del Brasile.