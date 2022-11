Muore Mauro Forghieri, l’ingegnere vincente ha fatto la storia della Ferrari

Lutto in casa Ferrari e nel mondo della F1. Un grande protagonista del passato è venuto a mancare. Oggi, mercoledì 2 novembre, è morto, all'età di 87 anni, Mauro Forghieri. Nato a Modena il 13 gennaio del 1935 è stato un brillante ingegnere, progettista rivoluzionario di auto di F1 e direttore tecnico della Scuderia Ferrari dal 1962 al 1971, e dal 1973 al 1984.

Il Drake, Enzo Ferrari, lo scelse come capo del Reparto Corse di Maranello: una scelta lungimirante nei confronti dell’allora 27enne ingegnere, entrato in Ferrari ad appena due anni dalla laurea all’Università di Bologna. La sua prima vittoria fu nel 1963 nel Gran Premio di Germania con John Surtees, che l’anno dopo fu campione, con la Ferrari vincitrice del titolo costruttori.

Fu sempre un grande innovatore in tutta la sua carriera. Nel 1968 introdusse, nel Gp del Belgio, gli alettoni, che da allora rivoluzionarono le vetture da corsa. Negli anni settanta progettò le fortunate vetture della serie 312 (in particolare le iridate 312 T, T2 e T4) con cambio trasversale, azionate da un propulsore a 12 cilindri "piatto", che tra il 1975 e il 1979 portarono alla vittoria di 4 campionati del mondo costruttori di Formula 1 e 3 titoli piloti: due con Niki Lauda e uno con Jody Scheckter. Tra le sue innovazioni ci fu anche l’introduzione in Ferrari dei motori turbocompressi con cui la Scuderia vinse il mondiale costruttori nelle stagioni 1982 e 1983.

La Ferrari guidata da Mauro Forghieri vinse complessivamente 54 Gran Premi iridati, 4 titoli mondiali piloti e 7 costruttori.

Alcuni mesi fa, il 13 gennaio, nel giorno del suo compleanno, aveva ricevuto le chiavi della sua città, Modena e la cittadinanza onoraria per il suo contributo allo sviluppo della Motor Valley.