Max Verstappen stravince, doppietta Red Bull in Bahrain: poi le Ferrari di Sainz 3° e Leclerc  4°

Max Verstappen vince il Gran Premio del Bahrain, prima gara del Mondiale di F1. Pole position, giro veloce, gara sempre in testa. Il tre volte campione del mondo domina e manda oggi, sabato 2 marzo, un messaggio chiarissimo a tutta la concorrenza: batterlo anche quest'anno sarà durissima.

Sul secondo grandino del podio sale l'altra Red Bull, quella di Sergio Perez, che regala la doppietta al tem di Milton Keynes.

Terza posizione per Carlos Sainz (Ferrari), autore di una grande gara. Quarta piazza per Charles Leclerc, che in una gara tutto fuorchè fortunata riesce a tenersi dietro Russell (Mercedes), quinto, Norris (McLaren), sesto, Hamilton (Mercedes), settimo, Oscar Piastri (McLaren), ottavo, Fernando Alonso (Aston Martin), nono, Lance Stroll (Aston Martin), decimo.

