Mazepik attacca Mick Schumacher: "I suoi risultati parlano per lui"

L'anno scorso avevano condiviso insieme la loro annata di debutto in F1. Mick Schumacher e Nikita Mazepin guidavano una Haas che era decisamente meno competitiva di quella di quest'anno e, regalati al fondo dello schieramento di partenza, erano spesso protagonisti di duelli ravvicinati. In questa stagione le loro strade si sono forzatamente divise, a causa del conflitto che la Russia ha scatenato in Ucraina alla fine di febbraio.

Il russo Mazepin è stato immediatamente allontanato dal team statunitense Haas, dato che lo sponsor Uralkali è l'azienda di suo padre, uno degli oligarchi più vicini a Putin. Così a Nikita non è rimasto altro che rimanere lontano osservatore di quella F1 in cui spera un giorno di tornare.

F1, Mazepin: "Mick Schumacher? Parlano i risultati"

Parlando al canale russo 'Match TV' non è stato per niente tenero commentando gli incidenti del suo ex compagno di squadra che ha distrutto la monoposto a Gedda e a Monaco, uscendone fortunatamente illeso. "Le difficoltà di Mick Schumacher? I suoi risultati parlano per lui. Non ho nulla da aggiungere su lui".

Su un suo eventuale ritorno in F1 ha risposto così: "Io mi metterei al volante alla prima opportunità, ma è molto poco probabile che io partecipi a un'altra gara di F1, almeno in un futuro vicino. Però i miracoli succedono, guardate Magnussen".

Il pilota scandinavo, tornato nel Circus dopo alcuni anni di lontananza, sembra essere un suo riferimento: "Magnussen è in forma, ha dimostrato che ci sa fare e vorrei ripetere i suoi passi. Nessuno mi ha contattato dopo che ho lasciato la Haas e sinceramente non so perchè. Se venisse licenziato un meccanico gli manderai un messaggio, a prescindere da quello che si pensa di lui", ha detto commentando il modo in cui hanno reagito i lavoratori del team Haas dopo il suo licenziamento in tronco.