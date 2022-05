Ricciardo rischia il posto in McLaren: “Non ha rispettato le nostre aspettative”

Un'anonima undicesima posizione con 11 punti. Così non va. Il 2022 di Daniel Ricciardo è iniziato nel peggiore dei modi e in casa McLaren, dove il compagno di team Norris è settimo con 39 punti, non fanno nulla per nascondere la propria insoddisfazione per il rendimento di Daniel Ricciardo.

Sembrano lontanissimi i tempi in cui questo pilota festeggiava i suoi podi e le sue vittorie bevendo dalla sua scarpa piena di champagne. Otto vittorie e 32 podi, l'ultima l'anno scorso al Gran Premio d'Italia a Monza.

Ora Ricciardo arranca e ha anche smesso di sorridere. Il suo contratto è in scadenza e le voci di chi lo vede a un passo dall'essere appiedato sono sempre più insistenti.

F1, McLaren: "Ricciardo non è stato all'altezza delle aspettative"

Il CEO della McLaren Zak Brown dopo ha definito la sua ultima gara a Barcellona "molto, molto triste".

Per cercare una sua reazione ha detto: "Ovviamente vorremmo vedere Daniel molto più vicino a Lando per vedere una bella battaglia all'interno del team. Daniel non è ancora a suo agio con la macchina. Stiamo cercando di fare tutto il possibile ma, ancora una volta, è stato un weekend deludente. Ad eccezione di Monza e di altre poche gare non è stato all'altezza nè delle sue aspettative nè delle nostre, penso che tutto quello che possiamo fare è continuare a lavorare sodo come squadra e sperare che qualunque cosa non stia funzionando in questo momento, vada a posto a breve.”

Montecarlo, però, sembra già essere una prova con ben poco margine di appello.