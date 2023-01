Michael Schumacher, il gesto choc di un 'amico': ha provato a vendere le sue foto dopo l'incidente per un milione di euro

Un milione di euro per vendere alle testate giornalistiche alcune foto scattate a Michael Schumacher dopo l'incidente sugli sci a Meribel, avvenuto il 29 dicembre 2013.

Una persona sconosciuta, presumibilmente all'epoca ‘caro amico del pilota’, tre anni dopo, durante una visita nella villa svizzera del campione tedesco, a Gland, avrebbe scattato di nascosto delle foto del sette volte campione del mondo di Formula 1 disteso sul letto. Una volta fatte uscire, sempre secondo gli inquirenti tedeschi, le avrebbe offerte a diverse testate giornalistiche europee chiedendo in cambio una cifra vicina al milione di euro.

Questo quanto riferisce ora la procura di Offenburg, che prima della sospensione delle indagini, si era occupata del caso dopo la denuncia di Corinna, la moglie di Schumacher. Non si conosce l'identità dell'autore di questo gesto disgustoso, reo di una "violazione della vita personale e della privacy".

Attualmente Michael Schumacher si trova in una villa a Maiorca e lo assistono soltanto i suoi famigliari più stretti e sono ammessi in visita soltanto pochi strettissimi amici come l'ex dt della Ferrari Jean Todt.