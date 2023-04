Michael Schumacher, "prima intervista dopo l'incidente": la famiglia non ci sta

La famiglia di Michael Schumacher sta preparando un'azione legale contro la rivista Die Aktuelle che ha pubblicato una "intervista" generata dall'intelligenza artificiale con l'ex campione di Formula 1. Quasi dieci anni fa, nel dicembre 2013 il fenomenale pilota tedesco ha subito gravi ferite alla testa in un incidente sugli sci e da allora non è mai più stato visto in pubblico. La rivista ha pubblicato in copertina la foto di uno Schumacher sorridente, con il titolo "Michael Schumacher, la prima intervista".

Nel sottotitolo emerge però che le presunte risposte sono in realtà prodotte dall'intelligenza artificiale. La famiglia ha confermato all'agenzia di stampa Reuters che non resterà con le mani in mano e intende perseguire legalmente il rotocalco. Dopo quel drammatico incidente sulle nevi di Meribel, Schumacher è stato posto in coma indotto ed è stato riportato a casa nel settembre 2014. Da allora le notizie sul suo stato di salute sono state pochissime, e sempre sotto la stretta supervisione della moglie Corinna.

Come sta Schumacher

Michael Schumacher ha vinto due dei suoi titoli mondiali piloti di F1 con la Benetton nel 1994 e nel 1995, mentre ne ha vinti cinque di fila con la Ferrari dal 2000 al 2004. I suoi sette titoli in F1 sono un record condiviso con Lewis Hamilton, mentre Schumacher ha ottenuto 91 vittorie in carriera, un record che Hamilton ha superato nel 2020. In un primo momento si era ritirato dalle corse nel 2006, ma era tornato nel 2010 prima di ritirarsi nuovamente due anni dopo. Il figlio di Schumacher, Mick, guidava per la Haas in F1 ed è attualmente un pilota di riserva per la Mercedes.

In un documentario Netflix di qualche anno fa, la moglie di Schumacher, Corinna, ha dichiarato: "Viviamo insieme a casa. Facciamo terapie. Facciamo tutto il possibile per far star meglio Michael e per assicurarci che stia bene, e semplicemente per fargli sentire che la nostra famiglia c'è, il nostro legame c'è. Stiamo cercando di andare avanti come una famiglia, come piace a Michael, e stiamo andando avanti con le nostre vite".