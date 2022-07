Mick Schumacher in Austria di nuovo a punti: è il pilota del giorno

Mick Schumacher si è sbloccato. Il pilota della Haas, dopo l'ottavo posto a Silverstone, che gli ha regalato la soddisfazione dei primi punti in carriera, si è immediatamente confermato questa settimana, nel Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring. Il figlio di Michael Schumacher ha chiuso in sesta posizione, dopo essere stato protagonista per tutto il weekend, sia nella gara sprint che in gara.

F1, Gp Austria: Mick Schumacher driver of the Day

Ieri, sabato 9 luglio, nella corsa di 23 giri che ha deciso la griglia di partenza ha chiuso in nona posizione, dopo essersi difeso a lungo dall’attacco del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

Oggi, domenica 10 luglio, nei 71 giri del Gran Premio d’Austria, Mick Schumacher ha dimostrato di meritare i punti per la seconda volta in carriera e per la sua prestazione è stato eletto Driver of the day del Gran Premio d'Austria. Al volante di una Haas apparsa decisamente in crescita, ha nuovamente lottato con Hamilton, che alla fine ha chiuso al terzo posto. Mick, alla fine sesto, si è tolto anche la soddisfazione di chiudere davanti al compagno di team Kevin Magnussen, ottavo. Ora nella classifica iridata ha 12 punti e la Haas ha 34 punti.