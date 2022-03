Sabato 26 marzo sul tracciato di Gedda durante le prove ufficiali del Gran Premio dell’Arabia Saudita Mick Schumacher è stato vittima di un bruttissimo incidente.

La Haas del figlio di Michael è andata a sbattere ad altissima velocità contro le barriere e si è completamente distrutta. Fortunatamente tutti i fondamentali dispositivi di sicurezza della vettura hanno funzionato permettendo al pilota di uscire illeso dalla vettura.

Haas, l'incidente di Mick Schumacher costa caro

Muso, ala e sospensioni della parte anteriore si sono sbriciolate e il cambio-sospensioni e l'ala si sono staccati dalla power-unit. A stimare il costo di questo incidente è il team principal della Haas Gunther Steiner:

“Il telaio in sé non sembra essere rotto - ha dichiarato - le infrastrutture laterali sì, ma possono essere cambiate. Ovviamente abbiamo bisogno di fare un controllo adeguato sul telaio, ma sembra che non sia così male, se devo essere onesto. Per quanto riguarda il motore, mi è stato detto dalla Ferrari che sembra essere a posto. Anche il pacco batterie. Ma tutto il resto è rotto!”.

“Non so precisamente la cifra in denaro ma, tra cambio, la carrozzeria, i radiatori.. è un incidente che costa tra i 500.000 e il milione di dollari, direi“, sottolinea Steiner.

Un incidente di questo tipo è un vero e proprio danno dal punto di vista economico per un team che ha problemi finanziari come la Haas: "Una squadra di F1 non può mai rispettare quel tipo di budget come una normale attività commerciale, perchè questo tipo di rischio c'è. Ovviamente si tengono delle riserve, però se capitano due o tre situazioni come questa, quello che avevi messo da parte scompare rapidamente e arrivano le perdite. Quindi bisogna gestire le proprie risorse. Spero che non avremo molti altri incidenti", ha concluso.