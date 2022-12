Mick Schumacher in Mercedes nel 2023: la prima foto con i nuovi colori

Mick Schumacher trova casa in Mercedes. Il 23enne figlio del Kaiser Kerpen, dopo la fine della sua avventura di pilota titolare della Haas, che ha preferito Nico Hulkenber come compagno di Magnussen, nel 2023 sarà il pilota di riserva del team di Toto Wolff.

Schumi jr aveva scartato altre opzioni come il Dtm, o la Indy o il Wec. Nel suo futuro vuole solo la F1 ed è pronto a ricominciare come terza guida in un top-team. Si è chiuso così oggi, giovedì 15 dicembre, il legame che lo legava da quattro anni alla Scuderia Ferrari con la Driver Academy.

"Sono felice di far parte del team Mercedes come pilota di riserva per il 2023 e mi impegno a dare il massimo per contribuire a migliorare le loro prestazioni in questo ambiente altamente competitivo e professionale. Sono emozionato e grato a Toto e a tutte le persone coinvolte per aver creduto in me. La F1 è un mondo affascinante e non si finisce mai di imparare, quindi spero di accumulare più conoscenza e mettere tutti i miei sforzi a beneficio della Mercedes", ha detto.

"Mick è un giovane pilota di grande talento e siamo lieti di averlo nel team. È un gran lavoratore, calmo e metodico, e ha ancora fame di imparare e migliorare come pilota. Queste sono qualità importanti, quindi siamo lieti che ci aiuti a sviluppare la W14 e sappiamo anche che, con due anni di esperienza in Formula 1, sarà pronto a salire in macchina per sostituire Lewis o George in caso di necessità”, ha sottolineato Toto Wolff.