Mick Schumacher, le dolci parole di mamma Corinna dopo i primi punti in F1: "Sono fiera di te tesoro"

C'è anche Mick Schumacher tra i protagonisti del Gran Premio di Gran Bretagna. Il figlio di Michael, che con la Ferrari fu sette volte campione del mondo di F1, domenica 3 luglio, in quella che è stata una edizione decisamente impegnativa e memorabile della corsa sullo storico tracciato di Silverstone, ha tagliato il traguardo con la sua Haas in ottava posizione.

Mick Schumacher, a Silverstone i primi punti

Il team radio di Corinna che gli dice “sono molto fiera di te tesoro.”



Der Gu (@Kaiser_Gu) July 3, 2022

Mick, finalmente è riuscito a rendersi protagonista di un’ottima gara, dove ha anche duellato con Max Verstappen, il campione del mondo, figlio di Jos, che è stato compagno di squadra di suo padre nella Benetton.

Alla fine, dopo una bella lotta, l’olandese della Red Bull ha chiuso in settima posizione, ma la gara di Mick è stata decisamente incoraggiante.

Sono arrivati i primi punti in F1, che lo aiuteranno a lasciarsi alle spalle i brutti incidenti che ha avuto in Arabia Saudita e a Montecarlo. Alla fine della corsa, anche mamma Corinna, che alla vigilia gli aveva chiesto di dimostrare come gli altri si stessero sbagliando su di lui, in un team radio, gli ha manifestato tutta la sua gioia: “Sono molto fiera di te tesoro”.