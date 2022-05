A Montecarlo vince Perez davanti a Sainz e Verstappen, rabbia Leclerc (4°) con la Ferrari

Tanto tuonò che piovve. Mai metafora fu più azzeccata, vista la tanta acqua che ha costretto a rimandare la partenza del Gran Premio di Montecarlo e i turbolenti eventi che si sono verificati, dopo una maratona che ha visto trionfare Sergio Perez, davanti al compagno di team Verstappen e a Carlos Sainz.

Il poleman monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, chiude la gara di casa in quarta posizione. Questo è il miglior risultato che ha ottenuto sinora su questa pista e va a interrompere quella che sembrava essere una maledizione, visto che nelle precedenti tre occasioni Leclerc non aveva mai visto la bandiera a scacchi della sua gara di casa.

F1, Montecarlo: la rabbia di Leclerc

Charles, però, non può essere contento per la dilettantesca gestione della corsa da parte degli uomini del Cavallino, che hanno vanificato la prima fila conquistata al sabato e la sua pole position, offrendo ai rivali la chance di rafforzare la leadership di Verstappen che ora ha 125 punti contro i suoi 116 ed è al comando anche della classifica costruttori con 235 punti contro i 199 del team del Cavallino.

Perez con questo successo, il primo in questa stagione e il terzo della sua carriera in F1, oltre a mandare in delirio il Messico, dove sono già iniziati i festeggiamenti, accorcia le distanze in classifica, portandosi a sole 15 lunghezze da Verstappen e a 6 da Leclerc.

La Ferrari, che sull'asciutto volava, si è trovata a fare i conti con una pista bagnata, con una partenza ritardata dietro la safety car e con una gara difficile dove alla fine gli inseguitori hanno saputo trarre vantaggio dalle circostanze e approfittare degli errori.

Leclerc, a fine gara, ha puntato il dito contro il doppio pit stop al 18esimo giro, quando si è fermato poco dopo il compagno di team Sainz, che si era rifiutato di entrare poco prima per montare le gomme intermedie.

“Abbiamo perso tanti punti. Ho bisogno dell'aiuto del team – ha detto Leclerc alla fine della corsa -. Oggi abbiamo preso una decisione sbagliata prima, e poi un'alttra subito dopo. Ci sono stati tanti errori. Devo riguardare la gara, sono successe talmente tante cose...Amo questo team, tutte le persone, ma adesso dobbiamo confrontarci. Perché quello che è successo oggi non va bene".

Due settimane di tempo, prima di un’altra doppietta consecutiva di gare. Si correrà a Baku e poi a Montreal: il mondiale di F1 entra sempre più nel vivo.

F1, Gp Montecarlo: l'ordine di arrivo

?1) Perez (Red Bull)

?2) Sainz (Ferrari) a 0"6

?3) Verstappen (Red Bull) a 1"2

?4) Leclerc (Ferrari) a 2"

?5) Russell (Mercedes) a 10"1

?6) Norris (McLaren) a 24"6

?7) Alonso (Alpine) a 45"7

?8) Hamilton (Mercedes) a 50"

?9) Ocon (Alpine) a 50"8

?10) Bottas (Alfa Romeo) a 52"9

F1, la classifica piloti dopo Montecarlo

Max Verstappen 125

Charles Leclerc 116

Sergio Perez 110

George Russell 84

Carlos Sainz 83

Lewis Hamilton 50

Lando Norris 48

Valtteri Bottas 40

Esteban Ocon 30

Kevin Magnussen 15

Daniel Ricciardo 11

Yuki Tsunoda 11

Fernando Alonso 10

Pierre Galsy 6

Sebastian Vettel 5

Alexander Albon 3

Lance Stroll 2

Guanyu Zhou 1

Nicholas Latifi 0

Mick Schumacher 0

F1, classifica costruttori dopo Montecarlo

Red Bull 235

Ferrari 199

Mercedes 134

McLaren 59

Alfa Romeo 41

Alpine 40

AlphaTauri 17

Haas 15

Aston Martin 7

Williams 3