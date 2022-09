F1, Monza is on fire: tutto è pronto per il Gp nell'anno del Centenario

Un successo di pubblico senza precedenti. Monza, per celebrare il 100esimo compleanno del Tempio della Velocità, si prepara ad accogliere in questo fine settimana 350 mila persone. Questi i numerisi resi noti nella conferenza stampa della vigilia che si è svolta nella Sala Stampa Tazio Nuvolari del circuito.

Domenica 11 settembre in tribuna ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Andrea Bocelli canterà l’Inno Nazionale Italiano che darà inizio al Formula 1 Gran Premio d’Italia 2022, domenica 11 settembre. Durante la sua esibizione le monoposto e i piloti saranno fermi e schierati sulla griglia di partenza. Al termine dell'esecuzione le Frecce Tricolori faranno un sorvolo congiunto con l’Airbus A350 Enzo Ferrari di ITA Airways sopra la pista, regalando uno spettacolo inedito per l’inizio della gara del campionato di Formula 1.

"Con il più alto numero di spettatori mai registrato, ci apprestiamo a svolgere il 93° GP d’Italia – ben 88 quelli disputati a Monza – nel circuito che, nel mondo, ha ospitato più Gran Premi d’automobilismo e che 3 giorni fa ha compiuto 100 anni. Basterebbero questi pochi numeri per descrivere Monza, l’orgoglio e la soddisfazione che oggi proviamo insieme. Ma l’Autodromo di Monza non è solo numeri, anzi, è soprattutto l’emozione palpitante per la capacità e il coraggio dei piloti che, nei decenni, si sono misurati col ‘Tempio della Velocità’; è la passione sui suoi spalti per questo straordinario connubio uomo-macchina della Formula 1. Monza è il contributo all’evoluzione tecnologica ed è il futuro dell’automobilismo, mentre l’automobile affronta trasformazioni epocali. È doveroso, quindi, oggi ringraziare le donne e gli uomini che, a partire dal 1922, hanno permesso tutto questo, i milioni e milioni di appassionati che rendono vivo l’Autodromo e le Istituzioni – dal Comune di Monza alla Regione Lombardia e al Governo – che ci stanno supportando nella costruzione dei prossimi 100 anni. In conclusione consentimi di dire: Monza: cent’anni e non sentirli", ha dichiarato il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani.

"La straordinaria affluenza di pubblico che aspettiamo nel fine settimana di gara è la vera celebrazione per il secolo di vita dell’Autodromo Nazionale Monza. Il Tempio della Velocità ha sempre legato la sua fama alla storicità e al calore dei tifosi. Lo dimostra anche nei suoi cento anni di vita con un’edizione record del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022. Questa ricorrenza però non deve solo farci guardare al passato ma deve spronarci a progettare il futuro del circuito. L’Autodromo è sempre stato un innovatore nel campo dell’automotive e del racing e ora lo è anche nella tecnologia. Siamo infatti il primo circuito al mondo nel Metaverso, un mondo virtuale dove gli appassionati possono visitare le strutture e la pista, conversando tra loro e partecipando ad eventi. Anche la conferenza stampa di oggi, ad esempio, è trasmessa nel Monza Meta Circuit così che tutti gli appassionati interessati possano seguirla da remoto", ha dichiarato Giuseppe Radaelli, presidente dell'Autodromo Nazionale Monza.

I tifosi sono carichi e Monza sarà invasa da una marea di tifosi con la marea rossa che sogna un grande risultato. La Ferrari è chiamata a rispondere in pista. Il sostegno del pubbico non le mancherà.