Imola, il ricordo commosso per Ayrton Senna e Roland Ratzenberger: un minuto di silenzio

Una giornata piena di emozioni destinata a rimanere a lungo nel cuore e nella memoria degli appassionati. Oggi, mercoledì 1 maggio 2024, all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, si è ricordato l'anniversario della scomparsa di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna, a 30 anni di distanza da quel tragico weekend del 1994.

Una data importante che il Comune di Imola e l'Autodromo hanno voluto ricordare con una serie di iniziative che fanno parte del ricco calendario di eventi dal titolo “Senna 30 years”.

Presente il Ministro degli Esteri Antonio Tajani che sui social ha scritto: "A Imola, con i Ministri degli Esteri di Brasile e Austria, per ricordare Ayrton Senna e Roland Ratzenberger a 30 anni dalla loro tragica scomparsa. Il loro valore umano e sportivo rappresenta ancora oggi uno strumento di pace tra i popoli".

Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, prendendo la parola dopo il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Imola alle commemorazioni per il 30esimo anno dalla scomparsa del campione di Formula Uno Ayrton Senna, all'Autodromo 'Enzo e Dino Ferrari' ha detto: "Vorrei esprimere in italiano a nome mio e del presidente del Brasile Lula la più sincera gratitudine del governo brasiliano per il gentile invito del ministro Tajani per celebrare la vita e l'eredità di Ayrton Senna da Silva".

Tantissimi i messaggi da parte dei tifosi di tutto il mondo che non hanno mai dimenticato il dolore provato quel giorno per la scomparsa di un campione che non è mai stato dimenticato.