Adrian Newey, l'addio alla Red Bull dal 2025 è ufficiale: la Ferrari sogna il mago dell'aerodinamica

Adrian Newey e la Red Bull si separeranno al termine della stagione 2025. Finisce così un sodalizio che ha portato il team austriaco a vincere titoli piloti e 6 costruttori tra il 2006 e il 2023. A pesare è stato il clima teso in Red Bull per il caso Horner.

il team principal della scuderia di Milton Keynes, era stato accusato di molestie sessuali e comportamento inappropriato verso una dipendente, ma era stato poi assolto, dopo un'indagine interna, il cui esito era stato reso noto prima del Gp del Bahrain, da parte della squadra.

In questi mesi, però, è emerso come all'interno del team che ha dominato le ultime stagioni di F1 ci siano due correnti, quella fedele a Horner, sostenuta dall'azionista Chalerm Yoovidhya e quella del superconsigliere Helmut Marko, che è molto legato agli eredi dello storico fondatore Dietrich Mateschitz e che ha il sostegno del tre volte campione del mondo Max Verstappen e del padre Jos. Un addio di Marko potrebbe persino precludere a un clamoroso addio da parte di Verstappen.

In questo clima decisamente avvelenato Adrian Newey, il cui contratto scade nel 2025, pur avendo un ottimo rapporto con Chris Horner, ha deciso di lasciare la Red Bull.

Ora tutti i top-team sognano di poter ingaggiare Adrian Newey, il genio dell'aerodinamica. La Ferrari, che nel 2025 nel avrà nel team Hamilton, in coppia con Leclerc, sogna un altro colpaccio per far sognare i tifosi.