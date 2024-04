Clamoroso: Newey pronto a lasciare la Red Bull per il caso Horner: futuro in Ferrari o Mercedes?

Adrian Newey lascerà la Red Bull al termine della stagione 2024. La notizia non è ufficiale, ma è una voce sempre più accreditata, riporta da autorevoli voci internazionali, AutoMotorSport e BBC e rilanciata da vari media italiani.

Newey, il genio della F1, il progettista che con le sue monoposto ha dato un contributo decisivo alla vittoria di 13 titoli mondiali piloti (4 Williams nel 1992-1993-1996-1997, 2 con McLaren nel 1998-1999, 7 con la Red Bull tra il 2010 e il 2013 e tra il 2021 e il 2023) e 12 titoli costruttori (5 con la Williams nel 1992-1993-1994-1996 - 1997, 1 con la McLaren nel 1998, 6 con la Red Bull nel 2010-2011-2012-2013 e nel 2022-2023), che ha vinto più di 200 Gran Premi e (54 con la Williams tra il 1990 ed il 1996, 41 con la McLaren tra il 1998 e il 2005 e ben 116 con la Red Bull tra il 2009 a oggi), non tollerebbe più il clima che si è creato all'interno del team Red Bull dopo il caso Horner.

F1, Red Bull: clima teso per il caso Horner

Christian Horner, il team principal della scuderia di Milton Keynes, era stato accusato di molestie sessuali e comportamento inappropriato verso una dipendente, ma era stato poi assolto, dopo un'indagine interna, il cui esito era stato reso noto prima del Gp del Bahrain, da parte della squadra.

In questi mesi, però, è emerso come all'interno del team che ha dominato le ultime stagioni di F1 ci siano due correnti, quella fedele a Horner, sostenuta dall'azionista Chalerm Yoovidhya e quella del superconsigliere Helmut Marko, che è molto legato agli eredi dello storico fondatore Dietrich Mateschitz e che ha il sostegno del tre volte campione del mondo Max Verstappen e del padre Jos. Un addio di Marko potrebbe persino precludere a un clamoroso addio da parte di Verstappen.

In questo clima decisamente avvelenato Adrian Newey, il cui contratto scade nel 2025, pur avendo un ottimo rapporto con Chris Horner, avrebbe deciso di lasciare la Red Bull, il team per cui lavora dal febbraio 2006 e starebbe trattando la sua buonuscita per trovarsi una scuderia per la prossima stagione. La Ferrari, la Mercedes e la Aston Martin sarebbero già pronte alla finestra per far firmare un nuovo contratto al progettista più vincente della F1.