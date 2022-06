La Fia interviene contro il saltellamento: come cambiano le regole per la salute dei piloti

Qualche giorno dopo il mal di schiena di Hamilton a Baku la Fia è ufficialmente intervenuta contro il problema del saltellamento delle monoposto. Il sette volte campione del mondo aveva definito il Gp dell'Azerbaigian una delle gare più difficili della sua vita e subito dopo il Gran Premio si era sparsa la voce che potesse saltare il Gp in programma questa settimana a Montreal.

Il pilota della Mercedes sarà regolarmente al via, ma la Federazione si è decisa a correre ai ripari, stabilendo delle misure regolamentari, di breve termine, perchè siano limitati i sobbalzi ad alte velocità in rettilineo. Sarà poi la F1 Commission, l'organo che è composto dai team e organizzatori del Mondiale, a prendere le decisioni definitive per correggere il regolamento tecnico per le prossime stagioni.

F1, purpoising: come cambia il regolamento

La Fia, intanto, dopo le prime otto gare della stagione, ha deciso di fare qualcosa per la sicurezza dei piloti. Oltre al mal di schiena di Hamilton, anche altri piloti, tra cui Leclerc, si erano lamentati per le difficoltà di riuscire a tenere dritta la macchina in rettilineo a causa dei continui sobbalzi dovuti all'effetto suolo. Vettel, il quattro volte campione del mondo che corre per l’Aston Martin, aveva sottolineato come fosse necessario un intervento prima che accadesse qualcosa di brutto.

“Le squadre dovranno fare gli aggiustamenti necessari per ridurre o eliminare il problema. In uno sport in cui si compete ad oltre 300km/h, è stato considerato che la concentrazione dei piloti deve essere al massimo e l’eccessiva fatica o il dolore causato dal porpoising possono avere conseguenze significative”, recita il comunicato diffuso dalla Fia.

Per limitare i rischi del purpoising saranno adottate due diverse soluzioni di breve periodo per attutire il saltellamento sul dritto. In primo luogo la Federazione controllerà in maniera molto più severa la geometria, ma anche e soprattutto il consumo di assi e pattini sul fondo delle monoposto. Vedremo se arriveranno penalità o squalifiche per quei team che scenderanno in pista con assetti che, privilegiando le prestazioni, porteranno le auto a “spanciare “eccessivamente sull’asfalto.

Verrà, poi, studiata dalla Fia una formula matematica per stabilire l’esatto limite oltre il quale le oscillazioni verticali delle auto saranno considerate illegali.

Quale sarà il risultato di queste regole per risolvere l'emergenza purpoising sul Mondiale? La Red Bull, monoposto che grazie all'ottimo lavoro del progettista Adrian Newey sta soffrendo il fenomeno del saltellamento, sembra destinata a mantenere la sua supremazia tecnica. Mentre gli altri dovranno far conto con le nuove direttive. Se alzeranno l’auto irrigidendo le sospensioni, vedranno il purpoising svanire, ma perderanno decimi preziosi. La Ferrari per questo potrebbe trovarsi in maggiore difficoltà sui tracciati cittadini, mentre la Mercedes, che già aveva mostrato di soffrire un gap sui concorrenti, potrebbe fare i conti con un ulteriore distacco.