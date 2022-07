Offese omofobe e insulti razzisti a Hamilton, un nuovo video inchioda Piquet

Una difesa decisamente debole, che è stata immediatamente smascherata. Nei giorni scorsi Nelson Piquet, 3 volte campione del mondo e padre di Kelly Piquet, era finito nell’occhio del ciclone per la diffusione di una sua vecchia intervista, in cui più volte dava del "negretto" - "neguinho" nell'originale portoghese, a Lewis Hamilton.

Quelle dichiarazioni vennero rilasciate dopo il contatto tra il sette volte campione del mondo della Mercedes e l'olandese della Red Bull avvenuto al Gp Premio di Silverstone 2021.

Em novo vídeo, Nelson Piquet repete termo racista para se referir a Lewis Hamilton e faz ataque homofóbico ao britânico.



Trecho de entrevista gravada em novembro de 2021 foi divulgado pelo site Grande Prêmio na noite desta quinta-feira (30). pic.twitter.com/o76Ge0Snrx — Metrópoles (@Metropoles) July 1, 2022

Razzismo e frasi omofobe: un nuovo video inchioda Piquet

Nelson Piquet aveva provato a difendersi dicendo che si trattava di una traduzione non corretta, in un contesto decontestualizzato. Purtroppo per lui, però, il canale Youtube Motorsports Talks ha diffuso l'intevista integrale, che rivela inequivocabilmente come non ci fosse soltanto frasi razziste, ma anche offese omofobe nei confronti di Hamilton e insulti alla famiglia Rosberg, al padre Keke e al figlio Nico.

"Keke era una m..., non aveva alcun valore, proprio come suo figlio Nico. Ha vinto un campionato di me**a, proprio come suo figlio Nico.Ha vinto un campionato di merda, ma il negretto deve aver dato un po’ troppo il c**o in quel periodo e per questo non ha guidato bene".

Nel paddock è compatta la condanna e Nelson Piquet rischia di esserne bandito a vita. "Non so perché stiamo continuando a dare una piattaforma a queste voci del passato. Stanno parlando a nome del nostro sport, ma stiamo cercando di andare in una direzione diversa e loro non sono rappresentativi di chi siamo ora e dove abbiamo intenzione di andare. Se stiamo cercando di far crescere il nostro pubblico negli Stati Uniti e in Sudafrica, dobbiamo offrire una piattaforma ai giovani. Sono più rappresentativi del tempo di oggi e di chi stiamo cercando di essere", aveva già commentato Hamilton su Twitter nei giorni scorsi. Prima che emergesse chiaramente quanto quelle offese fossero davvero senza possibilità di appello.