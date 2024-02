F1, oggi presentazioni auto Williams e Stake F1 Mondiale 2024: dove vederle in diretta

Proseguono le presentazioni delle nuove auto per il Mondiale 2024 di Formula 1. Oggi, lunedì 5 febbraio, ci saranno due presentazioni che potranno essere seguite in diretta.

Williams FW46: la presentazione

Il primo team che scoprirà nella giornata odierna la propria livrea per la prossima stagione sarà la Williams. Lo farà alle 15.40 e sarà possibile seguire l'evento, che si svolgerà al flagship store Puma di New York, in diretta sui canali social. https://www.facebook.com/WilliamsF1Team

I piloti per l'ormai imminente campionato sono i confermati Alexander Albon e Logan Sargeant.

Stake F1 Team Kick Sauber: la presentazione

Quest'anno è particolarmente attesa la Sauber-Stake F1 Team Kick che presenterà la nuova C44 e avrà come piloti Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou, confermati per il terzo anno consecutivo, anche ora che il team non si chiama più Alfa Romeo.

La presentazione della C44 dello Stake F1 Team Kick Sauber è in programma alle ore 20 e sarà trasmessa in diretta sul sul sito di Kick. Potrete seguirla in streaming a questo link.