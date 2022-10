F1 Austin: Verstappen trionfa per Mateschitz davanti a Hamilton e Leclerc, la Red Bull è campione del mondo costruttori

Una gara che ha regalato una scarica di energia e dove non sono mancati i colpi di scena e le mille emozioni. A vincere alla fine è stato Max Verstappen che con il suo 13esimo centro stagionale ha onorato nel migliore dei modi la memoria di Dietrich Mateschitz, il fondatore della Red Bull, che è mancato proprio in questo weekend.

Il team diretto da Chris Horner, grazie al successo del due volte campione del mondo e al quarto posto di Sergio Perez, ha anche conquistato oggi, domenica 23 ottobre, il titolo Costruttori del campionato di F1 2022. Per vincere Verstappen,che si era laureato campione del mondo piloti nel Gp precedente in Giappone, ha dovuto resistere a un Lewis Hamilton, secondo, che è stato l'ultimo ad arrendersi. Il sette volte campione del mondo ha disputato un'ottima prova e si è trovato al comando anche per un lungo pit-stop di Verstappen.

Di fronte a Lewis si è spalancata un'occasione che gli mancava dalla passata stagione e l'alfiere della Mercedes ha provato fino alla fine a non accontentarsi della piazza d'onore. Nulla ha potuto, però, contro il suo arci-rivale, nuovamente stratosferico e supportato da una macchina velocissima. Verstappen, a dispetto del problema ai box, è andato a riprendersi la vittoria con due super sorpassi su Leclerc e Hamilton.

Il terzo gradino del podio è per Charles Leclerc (Ferrari) che è riuscito a rimontare dalla 12esima piazza. Il pilota monegasco è stato bravo e fortunato, quando al 18esimo giro ha sfruttato la seconda safety car, intervenuta per l'incidente dell'Alfa Romeo di Bottas, per cambiare le gomme. Russell (Mercedes), quinto, Norris (McLaren), sesto, Alonso (Alpine), settimo, Vettel (Aston Martin), ottavo, Magnussen (Haas), nono e Tsunoda (AlphaTauri), decimo, completano l'elenco dei piloti a punti. Carlos Sainz, autore della pole, è stato purtroppo tamponato da Russell (Mercdes) al primo giro e si è dovuto ritirare.

Il Gp di Austin 2022 è stata una grande gara che ha esaltato il numerosissimo pubblico americano e tutti gli spettatori a casa. Bellissima la dedica del vincitore: "Mateschitz era fondamentale per tutto il team: volevamo davvero dedicargli un risultato importante, una vittoria", ha detto Max Verstappen, rivolgendo un pensiero commosso al fondatore del team.

La F1 non si ferma: appuntamento domenica 30 ottobre. Sul tracciato Hermonos Rodriguez si corre il Gran Premio del Messico.

F1 Gp Austin: l'ordine d'arrivo

?1. Verstappen (Red Bull)

?2. Hamilton (Mercedes) a 5"

?3. Leclerc (Ferrari) a a 7"5

4. Perez (Red Bull) a 8"2

5. Russell (Mercedes) a 44"8

6. Norris (McLaren) a 53"7

7. Alonso (Alpine) a 55"

8. Vettel (Aston Martin) a 1'05"3

9. Magnussen (Haas) a 1'05"8

10. Tsunoda (AlphaTauri) a 1'10"9

11. Ocon (Alpine) a 1'12"8

12. Albon (Williams) a 1'15"

13. Zhou (Alfa Romeo) a 1'16"1

14. Gasly (AlphaTauri) a 1'21"7

15. Schumacher (Haas) a 1'24"4

16. Ricciardo (McLaren) 1'30"487

17. Latifi (Williams) a 1'43"588