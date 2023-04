F1, Gp Australia: Leclerc si ritira a Melbourne: cosa è successo

Secondo ritiro su tre gare per Charles Leclerc in questo difficile inizio di stagione. Oggi, domenica 2 aprile, il Gp d'Australia del pilota monegasco è finito dopo appena tre curve.

Leclerc, scattato settimo, al via, è stato autore di un bello spunto e ha provato ad affiancare Alonso. Alla frenata di curva 3, però, si è trovato al suo fianco Stroll e il contatto con la gomma posteriore dell'Aston Martin del canadese l'ha mandato in testacoda e la sua SF-23 è rimasta bloccata nella ghiaia.

"Ho guardato gli on-board. In curva 1 sono stato attento, in curva 3 c'era lo spazio, ma Alonso ha frenato di più, perchè c'erano macchine davanti e Stroll è finito lì, così ci siamo toccati. Un incidente di gara, ma la frustrazione è tanta perchè in questo inizio di stagione niente sta andando per il verso giusto", ha spiegato Leclerc, che ha trovato un po' di consolazione dal buon passo che sta mostrando il suo compagno di team, Carlos Sainz.

Il miglior risultato di Charles Leclerc, sinora, nelle prime 3 gare dell'anno, è il settimo posto in Arabia Saudita.