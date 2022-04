Carlos Sainz e la Ferrari, è rinnovo: altri due anni insieme

L'accordo era nell'aria ed è arrivato alla vigilia di una delle gare più attese di quest'inizio di stagione. Carlos Sainz rinnova con la Ferrari fino al 2024, prolungando il suo accordo per altre due stagioni.

"Sono felicissimo del rinnovo per altri due anni con la Scuderia Ferrari – il primo commento del ferrarista –. Indossare questi colori e rappresentare questo team è un grande onore per me. La Ferrari è tornata al vertice e darò tutto per lottare per entrambi i titoli".

F1, Imola: Sainz rinnova con la Ferrari

L'annuncio è arrivato alla vigilia del Gran Premio dell'Emilia Romagna dove la Ferrari godrà di tutto l'affetto dei suoi tifosi, galvanizzati da questo memorabile inizio di campionato con la Rossa in testa al Mondiale Costruttori con 104 punti, contro i 65 della Mercedes e i 55 della Red Bull.

Nel campionato piloti Sainz è terzo con 33 punti, alle spalle di Russell (Mercedes), 37 e di Leclerc che è al comando con 71 punti. Il pilota spagnolo della Ferrari è chiamato a una reazione dopo i ritiro nel Gran Premio d’Australia.

In Carlos Sainz la Ferrari ha trovato un uomo squadra, un pilota capace di massimizzare il risultato e di dare il meglio in gara.

Sinora per il Cavallino, con cui corre dalla passata stagione, ha conquistato sei podi degli otto podi in carriera e, tra i suoi migliori risultati c’è il secondo posto nel Gran Premio di Montecarlo.

Nel 2021 è stato l’unico pilota capace di portare a termine ogni gara della stagione e ha chiuso al quinto posto nella classifica piloti, al di sopra di Charles Leclerc.

"Ho detto più volte che sono convinto di avere la miglior coppia di piloti della Formula 1 - ha commentato Mattia Binotto, team principal del Cavallino –. Riconfermare la nostra fiducia in Carlos prolungando il suo contratto in nome della stabilità e continuità ci è parso un passo sempre più naturale gara dopo gara.”